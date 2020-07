Venezuela se acerca a los 16 mil casos de coronavirus

View this post on Instagram

#NoticiasEV Jorge Rodríguez, informó que en las últimas horas se registraron cuatro fallecidos, y 525 nuevos casos de covid-19; el total de contagios se eleva a 15.988 y la cifra de fallecidos asciende a 146. Las víctimas del virus son cuatro hombres, residentes del Distrito Capital (2), Petare – Miranda (1), y Táchira (1). De los nuevos contagios, 453 son comunitarios y 72 corresponden a venezolanos retornados del exterior (67 de Colombia, tres de Ecuador y dos de Perú). Los positivos por transmisión comunitaria se distribuyen en las siguientes entidades: Distrito Capital (151), Zulia (97), Miranda (69), La Guaira (44), Sucre (38), Mérida (16), Bolívar (14), Falcón (8), Monagas (8), Nueva Esparta (4), Aragua (3), y Táchira (1). . . #EVNews #coronavirus #covid_19 #Venezuela #JorgeRodriguez #cuarentenaradical #flexibilización #28Jul