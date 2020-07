Entrega sin pudor-Despotismo Máximo, por José Gregorio "El Gato" Briceño

(27 de julio del 2020. El Venezolano).- Los acomodos que ha hecho el 95% del pueblo de Venezuela para tener las mínimas condiciones de vida decente, para sobrellevar al malvivir, la hambruna a la que nos sometió el castrochavismo, son diversas. Principalmente puedo decir sin temor a dudas que los más de 5 millones que estamos fuera somos la base del sustento de la gran mayoría pues es casi imposible subsistir en mi país sin ayuda económica extra.

La economía está dolarizada totalmente y sin control, pues sabemos que es parte del plan para recibir liquidez sin mucho esfuerzo, el trabajo real lo hacen los jóvenes profesionales de los que Maduro se burló y los llamó "limpia pocetas" y hacen repartos en bicicleta por todo el mundo, haciendo mofa de un trabajo tan válido y digno como cualquier otro. Es mucho el descaro de esta plaga voraz que nos arrasó, sus alimañas comunistas tuvieron además, a través de mentiras y técnicas cubanas y terroristas, la posibilidad de alienar a las tropas de reclutas, a los cadetes hoy oficiales hasta el punto en el que hoy nos encontramos, en ese punto de lo incomprensible, viendo cómo esos venezolanos, la mayoría provenientes de familias de escasos recursos, maltraten sin pudor y hasta con gusto a sus hermanos.

Ver como los alienados militares venezolanos el pasado jueves atropellaban a los inofensivos abuelitos, aplicando fuerza desproporcionada para arrebatarles una simple bandera como si estuvieran librando una de las grandes batallas por la libertad de América. Esos abuelitos a quienes los "valientes" lamebotas vergonzosos ex soldados de la patria atropellan sin razón, le dedicaron más de 35 años de sus vidas al servicio del estado venezolano y lo único que hicieron fue convocar a una protesta porque sus sueldos o pensiones es apenas de 1. 50 dólares mensuales lo que no les alcanza ni para el pago de un pasaje.

La pobreza humana de esos indignos, arrastrados y de inhumana actuación de los oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales en una misión encabezada por un general y comandante General de la Guardia Nacional, seguramente les merecerá condecoraciones por parte de sus amos cubanos y pasará a la historia de Cubazuela por el "TRIUNFO DE LA GRAN BATALLA CONTRA LOS ANCIANOS JUBILADOS DE LA PROVINCIA DE VENEZUELA"

No habían pasado 48 horas del vil asesinato de dos guardias nacionales por el hampa en el barrio de la cota 905 de Caracas sin siquiera verse la reacción natural de un operativo militar envolvente como es lo común en esos casos para la captura de los asesinos pero por cobardía, el alto mando militar NO enfrenta la política de "zonas de paz" impuesta por los patrones caribeños. La degradación de las fuerzas Armadas Venezolanas ha llegado a tal nivel que se han ganado a punta de fusil el rechazo de más del 90 % de la población, las tareas asignadas de atropellos, control sin razón y cumplidas con demasiada emoción y vehemencia de su parte le han merecido este justo desprecio popular.

En la historia militar republicana venezolana jamás habíamos visto cosas tan pero tan insólitas, como que el narcoterrorista criminal Álvaro Díaz Tarazona, alias Edward, encargado del Frente Oriental del Ejército de Liberación Nacional- ELN colombiano, se muestra en un vídeo jurandole lealtad a Nicolás Maduro y a una semana de haberse divulgado dicho video no ha salido el dictador rechazando como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas semejante despropósito, aunque sea para disimular por lo que ya todos sabemos, que son aliados, integran, comandan, financian y promueven una organización criminal internacional.

La indignación es más grande porque tampoco el alto mando militar encabezado por el coprófago de Padrino López ha salido a repudiar semejante barbaridad. Esa posición encubridora nos evidencia aún más que las afirmaciones hechas en el video por el narcoterrorista son una certeza, pues son todos parte de esa organización criminal y tienen lazos de lealtad y hermandad. Aquí cito textualmente:

"Estoy por acá con el fin de acordar un nuevo enlace entre el gobierno y el ELN", es la frase lapidaria del guerrillero, en el video publicado por el diario colombiano El Tiempo.

Hay otros párrafos en los que los delata aún más, cito: "Queremos que tengan confianza en nuestras tropas, en nuestra fuerza militar que tenemos, que seamos una sola para defender la patria de Simón Bolívar."

Lo que sí quedó más que demostrado que estos malandros encabezados por Maduro regalan la nacionalidad e identificación venezolana a los narcoterroristas de a tres por locha, a los miles de cubanos infiltrados en tareas militares, de inteligencia, de salud, deportes entre muchas, se la dieron en cuestión de horas a Alex Saab, a grupos de Hezbollah y a más de 2500 guerrilleros que están en todo el territorio nacional que tienen cédula venezolana y están en el Registro electoral. Por cierto Álvaro Díaz Tarazona, alias Edward, vota en la Escuela Primaria Bolivariana Caño Regreso, en la carretera entre La Victoria y El Nula, del estado Apure, zona controlada desde hace muchos años por el ELN.

Esta generación de militares verdaderamente son tan indignos y traidores a la patria que en los cuarteles Izan la bandera de Cuba y de Irán más que la de la patria y tampoco dicen nada; el robo diario que nos hacen los cubanos al recibir 100.000 barriles/día del petróleo de la mejor calidad como lo que acaba de denunciar Carlos Vecchio, se sabe que en estos últimos 6 meses han mandado 13 millones de barriles que es un equivalente a 348 millones de dólares, mientras el pueblo se está muriendo de hambre, los médicos no tienen materiales de protección, las humillaciones por las colas de gasolina en donde pasan días para poder abastecerse, mientras a los cubanos les sobra la gasolina de las que nos roban. También es importante destacar el arduo trabajo de investigación que ha hecho la destacada periodista Sebastiana Barráez quien documentó varias masacres que ha ejecutado la guerrilla colombiana del ELN contra dignos oficiales de nuestras fuerzas Armadas en donde han muerto cientos de oficiales. ¿Esa es la solidaridad que les da el alto mando militar a sus hermanos de armas que han caídos en combate y cobardes emboscadas con los guerrilleros del ELN?

En mis reflexiones desde la cárcel del exilio le pregunto a estos traidores, cobardes, indignos ¿cuántas muertes más quieren llevarse en su historial?, sobran los calificativos despectivos que se merecen, por eso creo firmemente que esa organización criminal internacional no tiene comparación con ninguna dictadura militar latinoamericana y del mundo porque esas dictaduras no entregaron las riquezas de su patria a otros países ni pertenecían a organizaciones criminales internacionales. Los que se autodenominan demócratas y quieren ir a cualquier proceso electoral con estos demonios en el poder, sólo les digo con todo respeto, por más que se tongoneen siempre se les ve el bojote.

Para ser soldado de la patria hay que ser valiente no complaciente; siempre confío en que quedan algunos verdaderos patriotas que nos ayudarán a abrir la puerta para que se de la intervención de unas fuerzas internacionales liberadoras y se logren los objetivos puntuales. Seguro y comprometido en colaborar con esta única opción, les brindo mi ánimos y esta trinchera de denuncia con lo que nos queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio "El Gato" Briceño Torrealba

