Venezolanos, seguimos atrapados y sin salida por Ángel Monagas

No se trata de un comentario de cine. Nada que ver con Atrapado sin salida, el film estadounidense de 1975 del director checo Milos Forman, multipremiada, ganadora de cinco Oscar y cinco Globos de Oro por mejor película, director, actor, actriz y guion adaptado entre otros premios y nominaciones. Aunque nuestras escenas seguramente ganaran varios premios, cuando esta historia termine y seguramente se harán varias películas. No señores. Hablo de Venezuela. Donde yo vivo. Cada cierto tiempo, repito con adaptaciones este artículo.

Ya no es negocio emigrar, aunque siempre me he resistido a irme. A mis 57 años, no es imposible hacerlo. El asunto es que muchos ya sabemos lo que significa y que en principio no podremos mantenernos de nuestras profesiones.

La pandemia mundial afecto terriblemente esa posibilidad.

Más razones para sentirnos así: Atrapados y Sin salida.

Los venezolanos estamos en un dilema: “Morir de hambre, de muerte violenta, de desidia por no tener los medicamentos o no poder comprarlos o irnos, los que puedan”. Ya ni eso es fácil. Los pasajes rondan el cielo inflacionario. La amenaza xenofóbica además te obliga a pensarlo, sobran ejemplos de lo sucedido en Ecuador, Perú, etcétera.

Y ahora el COVID-19, te lleva a la reflexión: ¿Sufrirlo en el extranjero sin derechos o enfrentarlo con todos los riesgos en tu tierra, donde al menos tendrás familiares y derechos que reclamar?

Es la Quinta columna que publico con este título. Lo hice en enero y agosto del año 2017. Otra en 2018, octubre 2019 y la que usted lee.

REALIDAD

Seguimos teniendo un país, con dos visiones, fuertemente enfrentadas. En estos 21 años, falsamente “revolucionarios”, el único sector que había sido favorecido era el BANCARIO (Ya no es así). El militar, la alta cúpula, prevalece y el cogollo del anillo más pequeño de la dictadura.

El gobierno sigue teniendo ventajas. El pueblo en las provincias, es de memoria frágil y eso, también conspira contra un cambio en el país. El cuarto de Guerra del gobierno produce eventos, uno tras otro, que no permite al ciudadano detenerse a analizar. Cada situación es peor que otra y cuando no es así, la gente “agradece” y obvia que antes no existía esa complicación.

Del 2015 al presente la realidad ha cambiado. El sufrimiento cabalga por nuestras calles. Corre. Grita. El primer señalado es Maduro, el chavismo sin distinción. Los que hoy de ese sector se autocalifican de chavistas originarios, la ortodoxia, son considerados tan culpables como Nicolás. Otros de la oposición son calificados de cómplices, de haber cohabitando con la organización criminal que nos gobierna. Hay un serio cuestionamiento del sector político. Mucha incredulidad. Si el gobierno fuera eficiente, la opción opositora no tendría ningún chance. De eso se trata el juego de la política: No los queremos porque no sirven. Algo de eso ocurre con la MUD, G4 o frente amplio, es lo mismo a los efectos. El oficialismo no es opción ni la oposición es alternativa. ¡Qué drama señores!

El país está en ruina económica, política y social. La crisis política ha impedido que la economía mejore. La caída del gobierno es originada por la CRISIS ECONOMICA. Mientras la gente se metía la mano en los bolsillos y podía comprar, viajar, gastar, el chavismo ganaba elecciones…” Hoy plantea hacer unas elecciones y seguir ganando gracias a la “trampa y la complicidad”, no al agradecimiento o retribución. Sucedió con Gobernaciones y Alcaldías.

“MILITARES PIEDRA ANGULAR DEL GOBIERNO

La fortaleza del gobierno no es el apoyo “popular”, sino el “militar”. Maduro, en pleno ejercicio de esta situación, desafía todo. Para asegurarse de esta condición se vio obligado, a ceder espacios de gobierno a la “élite militar”. Manejan la alimentación, la minería, el petróleo, las viviendas, etcétera y sin contraloría. Más de 14 mil militares ocupan cargos de gobierno.

CONTROL FÉRREO

Maduro mantiene además, una estructura clientelar en bolívares, al fin y al cabo él tiene la “maquinita” para hacer el dinero necesario, sin respaldo en reservas. Ante esto seguirán entregando tarjetas o carnet, bonos, como dinero plástico. Aumenta la inflación. Aumento los sueldos. Pronto se anunciará el establecimiento del “Estado socialista…” Este panorama político en Venezuela, es malo, tenebroso, casi terrorífico pero es REAL.

Yo les preguntó a mis lectores, o al que por primera vez me lee, o a aquellos que solo lo hacen para criticarme: Esto que hemos dicho muchas veces, continúa ¿Sí o no?

ACTUALIDAD

La calle se desactivo. Nadie protesta ni reacciona y si lo hacen ningún medio público de TV o Prensa escrita lo reseña, con algunos ejemplos de reclamos populares muy aislados.

¿Qué pasa? Una parte de la opinión pública asegura, que se repiten los errores del pasado.

Hay claramente Partidos que hacen una OPOSICIÓN y otros que fijan POSICIÓN. A la gente hay que hablarle con la verdad, por dura que esta parezca.

Oposición dividida. Con más enemigos internos que externos. Varias expresiones, más los que desde el exterior hacen política, algunos con razón, otros sin ella.

LO CIERTO

El gobierno sigue en una posición muy difícil. Nadie duda en calificarlo de dictadura, de sistema criminal o una “confederación de mafias”. Maduro, salvo que resuelva el tema económico antes de Diciembre, no tiene ninguna posibilidad de recuperar el apoyo y la credibilidad popular y doy por descartado que ganara el “parapeto” ese de las elecciones, si es que se hacen, ante el panorama explosivo de los liderazgos que lo retan.

ACLARATORIA

Yo no estoy en contra de ir a elecciones, solo hubiera preferido mayor pedagogía y comunicación política con el pueblo, que hizo todo lo que le pidieron. Nadie ha pedido perdón por no cumplir el mandato del 16 de julio del 2017.

Ir a elecciones en este esquema, es simplemente terminar de “tirar la toalla”.

DAÑO COLATERAL

La actual postura de algunos sectores opositores, hace peligrar apoyos internacionales. Participar electoralmente, contradice con el espíritu tiránico que denuncian, si no hay cese de la usurpación y gobierno de transición.

Presente

El país está destruido, en su estructura económica, social y moral. Muy pocos pueden pagar una cesta básica, ni siquiera los que hasta hace poco fuimos clase media. Algunos estados tienden a desaparecer más que otros. El Zulia por ejemplo. Amén del hambre, inflación, escasez, inseguridad, la crisis eléctrica sin precedentes, la desaparición de toda energía: gas, gasolina, gasoil, hace absolutamente insoportable vivir o sobrevivir. Todo se paraliza y se hace cuesta arriba, comprar, dormir, salir, etc. En muchos Estados como Aragua, Guárico, Bolívar, Apure, parte de Zulia, Caracas, Miranda por mencionar siete, gobierna el hampa, narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares colectivos o los “pranes”. El que diga lo contrario es por miedo o por complicidad. Caracas empieza a dejar de ser la “burbuja” de Venezuela. En este instante no tiene ni gasolina, no hay agua, transporte, etc.

La amenaza para Maduro y esperanza para nosotros, es que bajen los cerros, apoyados por sectores militares ajenos a los beneficios. Luce imposible pues no hay a quien seguir.

Insólitamente los niveles de aceptación de Maduro permanecen en el sub-sótano, empero sigue gobernando.

El drama:

El sueño de una intervención extranjera sigue siendo una quimera, dependiente de factores muy difícil de derrumbar. La crisis es mundial y los gobiernos de esos países tienen bastantes problemas con sus realidades. Las SANCIONES como ha sucedido en el pasado, no presionan a los causantes sino a las víctimas de ellos.

El liderazgo opositor o se reinventa o lo reinventan, no hay de otra…

LOS CAIGA QUIEN CAIGA

Gobernadores adecos NI LO AFIRMAN NI LO NIEGAN sino todo los contrario. Dejan entrever la posibilidad de cuadrarse con la vieja estructura y no acudir a las parlamentarias.

El gobernador de Carabobo, no le preocupa hacer el ridículo, siempre y cuando esto genere vistas en las redes.

Arias casi que directamente acusa al Gobernador Prieto de su derrota y este instruye a quien no ha dejado de ser su “guardaespaldas”, el Alcalde Dirwin Arrieta y le responde que en su municipio Arias pierde por 10 mil votos. ¿Quién miente? ¿Quién acierta?

SUR DEL LAGO Sector El Canal pide gasolina para “achicar” las cuadras, pudiendo de esta manera cumplir con la producción del plátano. ¿Qué pasa con la gasolina en El Canal? No llega ellos , si a otros. Se oyen extraños negocios.

A LUGAR los motivos y razones esgrimidos por el Partido Centro Democrático sobre la inconveniencia de hacer elecciones en estas circunstancias y en consecuencia el TSJ debe suspender ese proceso. Este partido intenta construir un nuevo liderazgo, refrescante y con ejemplos. Su juventud universitaria, da buenos indicios.

