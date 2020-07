Conozca la lujosa mansión que le incautaron a Álex Saab en Barranquilla (+fotos y video)

View this post on Instagram

#NoticiasEV Mientras que Miles de venezolanos mueren de hambre o por falta de medicamentos, autoridades colombiana consficaron la casa del testaferro Álex Saab. La Fiscalía General de Colombia emitió un comunicado en el que confirmó que entraron a extinción del dominio "siete bienes avaluados en 35 mil millones de pesos, que forman parte del patrimonio de Alex Naín Saab Morán". De acuerdo con Fiscalía, entre las propiedades —ubicadas en Barranquilla, Atlántico— se encuentra esta mansión de 3.740 metros cuadrados, avaluada preliminarmente en 28 mil millones de pesos (la del video). Además, dos casas, un apartamento de 379 metros cuadrados y tres garajes. Video: @ntn24ve . . #EVNews #Colombia #venezuela #AlexSaab #Barranquilla #testaferro #23jul