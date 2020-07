Gledys Ibarra denunció extorsión de su familia por dinero

(22 de julio del 2020. El Venezolano).- La actriz venezolana Gledys Ibarra difundió un video por su cuenta en la red social Instagram en donde advierte que su familia la extorsiona para sacar provecho económico de ella.

Según narró ante la opinión pública, a diferencia de lo que muchos creen, ella fue una "niña despreciada" por su madre. Sin embargo, mantuvo con discresión ese pasaje oscuro de su vida luego de comenzar a tener notoriedad en el mundo artístico, según indicó el portal 2001.

Pese a que no tuvo apoyo de ningún tipo, la actriz continuó manteniendo a su familia por al menos 35 años, según sus argumentos. Un día decidió no hacerlo más, pues consideró no tener responsabilidad moral con ellos.

Tras esta decisión, Gledys manifiesta que su hermano César Ibarra la ha estado extorsionando para sacarle dinero. El sujeto le advierte que su madre morirá por mengua por culpa de ella.

"Cuando comencé a ser una actriz destacada a ella (su madre) se le despertó un amor que nunca antes había manifestado. Mi mamá no sabe de ningún dolor de mi niñez", relató la artista.

Gledys Ibarra solicita que la "dejen en paz". La única referencia familiar que tiene son sus tías, quienes tuvieron su tutela por años.