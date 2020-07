Resumen de noticias de entretenimiento, por Camargonotas

(21 de julio del 2020. El Venezolano).- La página web Camargonotas, presentó su resumen de noticias más relevante en el mundo del entretenimiento.

Leonardo Di Caprio le preocupa la falta de agua en Venezuela

El actor de Hollywood Leonardo DiCaprio se mostró sensibilizado por la situación de escasez de agua en Venezuela, con un repost publicado en sus redes sociales. El protagonista de Titanic destacó que “86 % de los venezolanos posee un servicio de agua poco confiable, incluido el 11 % que no tiene ninguno, según una encuesta de abril de 4.500 residentes realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos sin fines de lucro”. DiCaprio compartió fotografías de un reportaje publicado por la agencias de noticias AP, en el que se muestran diversas escenas de la crisis en el país. El artista es un conocido activista ambiental y de los derechos humanos, comprometido con la lucha en contra del cambio climático.

La reina del Sur 3 viene pronto

Telemundo anunció la tercera que viene la tercera temporada de “La Reina del Sur” , serie protagonizada por Kate del Castillo, con un estreno programado para el año 2021. “Estoy tan emocionada de compartir esta sorpresa con ustedes! Sé que la estaban esperando. ¿Qué creen que es?”, escribió la misma Del Castillo al anunciar la realización de la tercera temporada de “La reina del sur”, que al igual que sus antecesoras, tendrá a Arturo Pérez-Reverte como responsable de construir la trama.

Las grabaciones de los nuevos capítulos comenzarán próximamente, aunque limitadas por las restricciones impuestas en la industria para evitar nuevos contagios de COVID-19: en lugar de rodar en ocho países distintos como en la segunda temporada, por lo pronto la trama se reduciría a México. Eso sí, el productor ejecutivo Marco Santana confía que para cuando comience el rodaje, pueda cortejar otras locaciones.

Luis Fonsi grabó versión del tema Baby Shark

Luis Fonsi lanzó junto a sus hijos Mikaela y Rocco, hicieron su versión del reconocido tema infantil Baby Shark, que se incluirá en el disco Mini Stars y que reúne a otros reconocidos artistas interpretando clásicos infantiles. La nueva versión de Fonsi también incluye un vídeo musical animado, que cuenta ya con 10.000 visualizaciones a las pocas horas de la publicación. En dicho vídeo, aparece el famoso artista saltando al mar y disfrutando con varios tiburones. "Esta fue una colaboración muy especial entre mis hijos y yo, por lo que esperamos que esta nueva versión de Baby Shark brinde alegría, y entretenga a los niños y sus familias alrededor del mundo, tal y como nosotros lo disfrutamos", expresó Fonsi. El vídeo musical de Baby Shark es el segundo más visto en la historia de YouTube, con 5.962 millones de visitas, después de Despacito, tema popularizado por Fonsi y el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, que ya ha sobrepasado los 6.859 millones de reproducciones.

Primer mitin de Kanye West sin presentar firmas requeridas

El rapero Kanye West no presentó ninguna de las 10,000 firmas de petición necesarias para ingresar a la boleta presidencial 2020 de Carolina del Sur antes de la fecha límite del mediodía del lunes a pesar de organizar un mitin en el estado el día anterior. El fracaso de la campaña de petición de West de último minuto significa que seguramente no podrá organizar una quijotesa campaña de terceros en el estado de Palmetto después de haber votado recientemente en Oklahoma, donde solo se requiere una tarifa de presentación de $ 35,000. Cuando el plazo finalizó al mediodía, ni West ni ningún representante de su campaña improvisada habían llegado para entregar la petición a la Comisión Electoral de Carolina del Sur, según el portavoz de la comisión, Chris Whitmire. No se permitirá el "registro tardío".

Ana Briceño una top model en potencia

Ana Isabel Briceño, es una joven venezolana que poco a poco de ha hecho un nombre en el mundo de la publicidad y el modelaje que traspasa fronteras. Graduada en Ingeniería Civil, en la Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela, también estudió Cine, en el Centro de Diseño Digital de Caracas. Briceño además, ha estudiado inglés en el EF New York / Los Ángeles, también en Mila, Orlando Florida y se graduó de locutora en el Instituto Central de Locución, Caracas Venezuela. Ana Briceño siempre supo que las artes y el mundo publicitario era alago que le apasionaba desde niña. Fue entonces cuando estaba en la universidad que se inició a trabajar profesionalmente de modelo, sirviendo como imagen para varias marcas importantes en Venezuela y comerciales que fueron transmitidos en el exterior. En su currículo resaltan desfiles e imagen para diseñadores de moda como Scutaro, Hugo Espina y Luis Bracal. También ha posado para diversas revistas como imagen para editoriales entre ellas Bonita, Latin Guía, Variedades, entre otras.

Nicki Minaj está embarazada

La rapera Nicki Minaj, de 37 años de edad, sorprendió a sus millones de fanáticos al anunciar que está esperando a su primero hijo junto a su esposo Kenneth Petty, con una publicación en Instagram. “#embarazada”, escribió la nominada al Grammy, en la imagen donde aparece sosteniendo su hermosa barriga, mientras viste un bikini con pedrería y unos grandes tacones. “Definitivamente voy a casarme antes de tener a mi bebé. Quiero asegurarme de hacerlo en ese orden. Siempre me he sentido así desde que era joven; mi madre siempre me lo puso en la cabeza”, dijo la estrella de la música.

Los Estefan apadrinan a Ismael Cala

MegaTV anunció que Gloria y Emilio Estefan apadrinarán a Ismael Cala, en su nuevo show de televisión que se estrena este lunes 20 de julio por la cadena MegaTV, con alcance a todo Estados Unidos. "Apoyamos a Ismael porque es una persona que lleva luz y positividad al mundo, cosas que hacen tanta falta actualmente", sostuvo Emilio Estefan, quien, a nombre suyo y el de Gloria, añadió: "Lo queremos mucho y le deseamos lo mejor en el nuevo programa", dijeron sobre el nuevo espacio llamado “Cala” que será de variedades, entretenido e informativo, con comentarios, humor, temas serios y, por supuesto, las famosas entrevistas de Ismael.