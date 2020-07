Foro Penal contabilizó 394 presos políticos en Venezuela

View this post on Instagram

#NoticiasEV La ONG venezolana Foro Penal (@foropenal) denunció este lunes que hay 394 reos que consideran presos políticos en el país, 59 más que el último dato publicado por la organización no gubernamental el pasado 14 de abril. En el balance publicado por sus redes sociales, detallan que 268 de los presos son civiles y 126 militares, de los cuales 364 son hombres y 30 mujeres. Finalmente, detallan que dos de esos presos son adolescentes y los 392 restantes, adultos. . . #EVNews #PresosPoliticos #regimendemaduro #madurodictador #ForoPenal #Venezuela #21Jul