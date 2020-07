Empleados de VTV pasan las de Caín tras salir positivos a covid-19

(21 de julio del 2020. El Venezolano)- Un empleado de VTV que resultó positivo a la prueba PCR por coronavirus dijo que tiene que internarse en una clínica privada para ser tratado porque el canal de noticias no cuenta con un seguro para que sean atendidos y que a los otros 45 empleados que también están contagiados los están enviando al CDI de Coche.

«Menos mal que tengo mi seguro desde hace años y con eso puedo internarme en una clínica porque aquí lo que están mandando es al CDI de Coche», dijo en entrevista telefónica con ND.

Contó que no ha tenido síntomas pero tras haberse sometido a la prueba PCR el día jueves resultó estar contagiado, al igual que otros 46 empleados.

Destacó que de 50 que se realizaron la prueba 47 están contagiados, incluyendo al presidente del canal Freddy Ñañez. «Esto está en todos lados. No solo en presidencia y sabemos que hay muchos más».

Además, explicó que debido a la pandemia los empleados cumplían guardias de hasta 3 días donde permanecían en el canal junto a otros trabajadores. «Yo no he ido a mi casa Cuando llegué al canal me hicieron la prueba y salió negativa. Luego cuando tenía varios días aquí salió positiva. Me contagié aquí».

Resaltó que sus familiares están muy molestos porque se contagió en su sitio de trabajo. «Me reclaman porque me expuse, pero este es mi trabajo. Lamentablemente, aquí estamos día y noche con otras personas y no sabes quién lo tiene, pero deben haber muchos más».

Agregó que entre los infectados se encuentran anclas del canal, sin dar más detalles.