Diputado Olivares revela la realidad del covid-19 en Venezuela

(21 de julio del 2020. El Venezolano).- El diputado por el estado Vargas José Manuel Olivares, informó que siguen aumentando los muertos y para este lunes van 85 personas fallecidas más de los que reporta la “dictadura”, por lo tanto, el número real de fallecidos por COVID-19 es de 205 venezolanos, generando con ello una tasa de 2% de mortalidad, la cual es mucho más parecida a la que hay en toda la región aseveró.

La información fue dada este martes en la Sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, donde el parlamentario Olivares tomó la palabra para dar inicio al debate sobre la crisis y el crecimiento exponencial del COVID-19 en Venezuela, también advirtió que es innumerable el número de médicos y residentes contagiados y que Nicolás Maduro sigue mintiendo, porque la capacidad de terapia intensiva hoy en el territorio nacional es de 60%. “Esto quiere decir que ese mismo porcentaje de camas de terapia intensiva están ocupadas”.

Denunció que en el estado Anzoátegui hay más de 45 casos positivos y esto a su juicio, puede generar un nuevo foco de contagio, en la ciudad de Caracas están a punto de colapsar las áreas COVID-19 de los grandes hospitales y en los estados Bolívar y Monagas, tienen tasas de ascendente mantenidas, en cuanto a la capacidad hospitalaria se encuentran en su límite en cada uno de estos últimos estados.

Aseveró que cada venezolano fallecido desde que empezó la cuarentena es responsabilidad de Nicolás Maduro, por no haber acatado las orientaciones y medidas de prevención sobre el COVID-19, dadas por el Parlamento Nacional, cuando en febrero de este año no había llegado la pandemia en América Latina.

Indicó que fue un mes después cuando el régimen reaccionó y luego de 4 meses de cuarentena se ha perdido un tiempo valioso, además informó, que Maduro no ha comprado los ventiladores y Venezuela cuenta con un aproximado de 290 de esos equipos, de los cuales, en los hospitales más grandes de la nación hay tan solo 143 ventiladores, 133 camas de terapia intensiva y 800 camas de emergencia en todo el territorio nacional.

“Un Nicolás Maduro que mentía descaradamente el 26 de abril de este año cuando decía que él tenía 27 mil ochocientas cincuenta camas. Si eso es así nos preguntamos ¿por qué manda a venezolanos para hoteles? Anuncia la creación de un hospital que no ha comenzado en la zona del Poliedro de Caracas. ¿Por qué miente y juega con la salud y la vida de los venezolanos?”.

Maduro compró 42 mil máquinas de votación y no 42 mil ventiladores para salvar vidas

Olivares dijo que el régimen de Maduro tras una falsa electoral, prefiere comprar 42 mil máquinas de votación y no 42 mil ventiladores para garantizar la asistencia ventilatoria a cualquier abuelo o padre venezolano en el país. “Importante para ellos, es mantener la falsa electoral y no salvar la vida de los venezolanos”.

El médico oncólogo señaló que se han perdido 4 meses durante la pandemia gracias a las mentiras de Maduro y por este hecho hoy Venezuela ostenta el record del país que menos pruebas tipo PCR realiza en América Latina, “solo superamos a Haití”.

Al mismo tiempo calificó de vergonzosas las recomendaciones del Ministro de Salud del régimen usurpador, cuando manda a los ciudadanos a colocarse gotas homeopáticas de PrevengHo-Vir bajo la lengua, “porque según él esto los va curar del COVID-19, tirando al suelo el esfuerzo mundial que se hace contra la pandemia”.

“Hoy el ciudadano en Venezuela tiene miedo porque tener COVID-19 es sinónimo de SEBIN, FAES o cualquier grupo parapolicial del régimen, es sinónimo también de extorsión, o que estando sano te lleven a un hotel a que te enfermes, es dormir en el piso y no contar con las mínimas condiciones para las personas que pueda presentar el virus”.

Para finalizar su intervención, el diputado agregó que todo lo expuesto debe llevar a la reflexión, de que la única manera de salir de esto, es a través de un gobierno de unidad nacional que permita la confianza tanto externa como interna, “para hacer las cosas bien, para salvar vidas y que no seamos la tragedia dentro de la tragedia en América Latina por el COVID-19”.

Maduro miente no presenta número, no da estadísticas, no tiene planes epidemiológicos

En este sentido, tomó la palabra el diputado por el estado Vargas Winston Flores, quien aseguró que el aumento exponencial de los contagios y de la fatalidades que se están causando por el COVID-19 es grave porque “el régimen” de Maduro miente, “no presenta números, no da estadísticas, no tiene planes epidemiológicos, por supuesto no la va a tener porque esa es su razón de ser, porque su razón es estafar y asesinar a los venezolanos”.

Advirtió que hoy Maduro es cómplice del asesinato de miles de pacientes de los que no se conoce las causas de fallecimiento y posiblemente, estén dentro de las estadísticas del COVID-19. Aseveró que esto se debe a que un Estado

ado fallido no cuenta con la capacidad de organizar y de prever para poder atender al ciudadano venezolano.

Asimismo expresó que a esto se agrega la cantidad de muertes que hay dentro del gremio de la salud, como son los médicos, enfermeras, enfermeros entre otros, por no contar con los trajes de bioseguridad, tapabocas, guantes y tampoco hay protocolos en los hospitales para que exista seguridad para estos trabajadores.

“Hoy Venezuela vive una tragedia, hoy Venezuela vive el asesinato silencioso por parte de la dictadura contra los venezolanos, ya que esta tragedia del COVID-19 no mira ideología, clase social, raza, no mira a nadie, ataca a cualquier ser humano y puede causar su muerte”.

En Venezuela hay 11.891 casos de COVID-19

En este orden de ideas, se expresó la diputada por el estado Zulia, Dianela Parra quien dijo que es alarmante saber que en Venezuela para el mes de mayo cerró con 1.502 casos de COVID-19, junio con 4. 322 y hasta el 19 de julio hay 5. 651, para un total de 11.891 casos en el país.

Señaló que los estados más afectados son; Zulia con 2.544, Apure 1.500 y Distrito Capital 1.454 casos. Durante las últimas cinco semanas el incremento ha sido de 252% de los casos, “básicamente alrededor de 30% de incremento de los casos por semana”.

“Zulia por ejemplo cerro en el mes de mayo con 180 casos, junio con 1.251 y para el 19 de julio llegamos a 1.574, observando que los mismos se duplicaron en 11 días. Igual ocurre en el municipio Libertador, que para el mes de mayo había 31 y a la fecha hay 1.695. Para este mes de julio el número aumentó 11 veces y en los últimos 8 días ese monto se ha duplicado”.

Parra advirtió que los voceros del “régimen” ofrecen información muy genérica sobre la pandemia en Venezuela, por lo tanto, la falta de precisión y los detalles sobre el comportamiento del virus, está ocasionando que se relajen las medidas de protección y de autocuidado ante las consecuencias descritas.

Consideró la necesidad de organizar un Gobierno de Emergencia Nacional para que revindique el Estado de Derecho y en primer lugar el derecho a la salud.

Zulianos son llevados a unos guetos que son casi unos campos de concentración

Para finalizar, el diputado William Barrientos se refirió específicamente a la situación del COVID-19 en el estado Zulia, señalando que la sociedad tiene pánico, hastío y ansiedad de develar que tiene un enfermo con sintomatología con el virus porque entre otras cosas, un confinado no goza de casi ningún tipo de asistencia.

“Los ciudadanos en el Zulia son llevados a unos guetos, que son casi unos campos de concentración, donde terminan muriendo y los que corren con suerte son despachados a sus casas. Esto es una situación sangrimercado terrible que debemos abordar, hemos dicho hasta la saciedad que debemos descentralizar las pruebas de diagnóstico, específicamente la PCR, pero el régimen hace caso omiso”.

Barrientos dio una serie de soluciones para atacar la pandemia, entre ellas, dotar con insumos a los hospitales, instalación de unidades de cuidados intensivos, sala de cuidados de intermedio y la entrega de material de bioseguridad a todo el personal de salud.

Asimismo establecer una correlación con las academias de medicina, los colegios profesionales, las academias científicas para hacer campañas educativas.

Solicitó al Parlamento Nacional dar un Homenaje Póstumo para quienes han combatido este terrible mal y a su vez, instó a la AN a hacer todo el esfuerzo necesario para que sea cancelado el bono para los Héroes de la Salud, “porque ese sector como todo el pueblo de Venezuela vive en la más humillante miseria”.

Publicada originalmente por el Centro de Comunicación NacionalPopular En La Comunidad