Venezuela se acerca a los 12.000 casos de coronavirus

#NoticiasEV Nicolás Maduro, anunció que en las últimas horas se registró en Venezuela 408 casos de covid-19, de los cuales 396 son comunitarios, 11 importados de Colombia y un 1 caso por contacto con extranjeros, lo que eleva el total de contagios a 11.891. Distrito Capital suma 241 casos lo que representa el 61 por ciento de los casos. Asimismo, 63 corresponden al estado Sucre, 46 a Miranda; 15 de Carabobo, 9 Cojedes, 6 en Trujillo, 4 en Zulia, 9 en La Guaira, 2 en Anzoátegui y uno en Delta Amacuro. Dos personas murieron producto de la enfermedad. La cifra de fallecidos se ubica en 112 hasta la fecha. . . #EVNews #Coronavirus #covid19 #NicolasMaduro #20Jul