Síntesis deportiva, por Avelino Avacin

(17 de julio del 2020. El Venezolano).- NADA DE ACUERDOS sobre el comienzo del fútbol venezolano. La representación de clubes aun tiene diferencias con el alto mando de la Federación, tras los comunicados de la FIFA y Conmebol, donde se ratifica, como ha sido tradicional en las ultimas tres décadas, que las federaciones son las máximas autoridades, por encima de cualquier organismo, además de encargarse de elaborar los respectivos calendarios, fichajes, la reglamentación de bases, tribunal de honor, colegio de árbitros, coordinar los eventos de categorías menores. Seria una verdadera debacle que no se desarrolle el campeonato. La crisis de la pandemia ha venido causando fuertes estragos, ya que además ha hecho que gran parte de la economía se encuentre paralizada. Se dice que la FVF tiene previsto montar la justa en dos grupos, con partidos de ida y vuelta para definir los clasificados a las Copas Libertadores y Suramericana…A propósito que el máximo ente del balompié a nivel mundial, ratifica que el premundial de Suramérica se jugara en esta parte del planeta y no en Europa, tal como se venia comentando. La primera fecha sería a partir de octubre y no en septiembre…Monagas trabaja a buen ritmo en la cancha alterna ubicada al lado del estadio Monumental. A doble turno se alistan los guerreros orientales, bajo la conducción de Jhonny Ferreira…El profesor Ali Cañas ha sido designado como nuevo director deportivo del Zamora. Reside en el sector Alto Barinas, cerca del circuito judicial. Por cierto que varios de los jugadores de la furia llanera se encuentran molestos, ya que es probable que les rebajen los sueldos…Ángelo Lucena en conversaciones con el Caracas. Son varios conjuntos interesados en los servicios del polifuncional y ascendente volante creativo, quien alegando motivos personales no siguió en las filas de Portuguesa…El pasado sábado 11 se cumplieron diez años del primer y único título conquistado por España en mundiales. Se recuerdan las lagrimas y la anotación del crack Andrés Iniesta, en la prorroga ante la dura tropa holandesa. Los ibéricos fueron conducidos a la cima por el bigoton Vicente Del Bosque…

EL COMBINADO de baloncesto ha vivido un ciclo bastante positivo. Lo que se inicio en el 2011 con el norteamericano Eric Musselman, fue una plantilla que superó una serie de adversidades, hasta alcanzar el reconocimiento internacional. Muchos elementos se juntaron para el desarrollo competitivo de esta escuadra, con atletas motivados a dar la pelea. Este plantel colecciona actualmente dos galardones como monarca suramericano (2014 y 2016), una copa de América (2015), así como la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y el Mundial de China 2019. Estos son los logros de esta disciplina que ha brindado muchas alegrías a nuestra nación. Aporte importante el de los entrenadores argentinos Néstor “Che” García y Fernando Duro, quienes le dieron gran identidad a la batalladora selección criolla, que luego de trece años volvieron a una programación mundialista…Se crea la franquicia Supersónicos de Miranda, con miras a la Súper Liga. Tres dirigentes de gran experiencia como la súper leyenda Víctor David Díaz, Juan Manaure y Argenis Mujica, se encuentran al frente de la junta directiva…Gran saludo para Ademar Jiménez, ex directivo los antiguos Centauros de Apure, quien nos sigue desde San Fernando. La escuadra llanera fue protagonista en varias ediciones y llego a tener en su roster a figuras como Richard Lugo, Armando Becker y Daniel Domínguez…

PARA ALEGRIA de los amantes del hipismo, las carreras son televisadas por Meridiano y la Tele Tuya. Las competencias gozan de una alta sintonía… MAS de 150 peloteros criollos dirán presentes en la venidera y corta temporada de las Grandes Ligas. La prestigiosa contienda enciende motores a partir del 23 de este mes. En la primera fecha los Yanquis visitan a los Nacionales, actuales monarcas. Por cierto que el segunda base Rougned Odor espera ser protagonista con los Rangers, luego de un 2019 poco productivo. “Me siento en el tope de mis condiciones, listo para arrancar y jugar todos los días”, dijo el toletero zurdo marabino, considerado pieza importante para el manager Chris Woodward…Se termino el espacio…Mis respetos para todo el país.