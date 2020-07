“Los Vengadores” elogian al niño que salvó a su hermana del ataque de un perro

View this post on Instagram

#NoticiasEV ¡Fantástico! El actor #ChrisEvans anunció mediante un video que regalará su escudo de #CapitánAmérica al pequeño #Bridger de 6 años. “Amigo, eres un héroe, lo que hiciste fue muy valiente y muy desinteresado. Tu hermana es muy afortunada de tenerte como hermano mayor. Tus padres deben estar muy orgullosos de ti”, dijo Evans. • • #EVNews #marvel #escudo #curiosidades #losbuenossomosmás