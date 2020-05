Venezuela registra cifra más alta de contagios por coronavirus con 131 nuevos casos

View this post on Instagram

#NoticiasEV Jorge Rodríguez, funcionario de Maduro confirmó 131 nuevos casos de #COVID-19 en el país. De esta manera, el total de contagiados sube a 749 casos positivos de Covid-19. Además, decretaron toque de queda en todos los estados fronterizos. . . #EVNews #coronavirus #nuevoscasos #covid19 #pandemia #cifras #contagios