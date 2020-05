Gobernador chavista confirma caso de covid-19 en Carabobo

(19 de mayo del 2020. El Venezolano).- Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo, en el centro de Venezuela confirmó un nuevo caso de covid-19. Se trata de un hombre de 30 años, que vino del Zulia a Valencia. Se le practicó la prueba de PCR y resultó positivo. “Ya se activó todo el protocolo y está internado en un CDI nuestro”.

Lacava aseguró que todo su grupo familiar fue aislado porque estaban con él dentro de la habitación. “Ojala no salgan positivos pero es muy probable que vayan a salir positivas otras personas que estaban en la misma habitación con él, no me sorprendería”.

Estamos esperando los resultados de PCR del grupo familiar, que ya se mandaron, aseguró Lacava. Se desconoce el sector de residencia del paciente ni cuando llegó a la ciudad

En la reunión convocada para este martes 19 de mayo, el mandatario oficialista dio la información a los representantes de la sociedad civil, universidades, dirigentes políticos y estudiantiles que consideraron factible la opción de dialogo, para tratar de buscar respuestas a diversos temas de interés para la región carabobeña, como el sector económico, servicios públicos y otros.