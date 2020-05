Gobernador de Texas elimina la opción de cárcel para aquellos que violen la cuarentena

(18 de mayo del 2020. El Venezolano).- El gobernador de Texas, Greg Abbott, modificó sus órdenes ejecutivas relacionadas con COVID-19 para eliminar la cárcel como castigo por violar esas órdenes.

“Tirar a los tejanos a la cárcel que han cerrado sus negocios sin culpa propia no tiene sentido, y no permitiré que suceda”, dijo el gobernador Abbott. “Es por eso que estoy modificando mis órdenes ejecutivas para asegurar que el confinamiento no sea un castigo por violar una orden”.

De aplicarse correctamente estas modificaciones, Abbott explicó que se debería liberar a Shelley Luther, ciudadana del condado de Dallas que fue encarcelada durante siete días después que se negó a disculparse por abrir su negocio desafiando las restricciones del condado.

“También puede garantizar que otros tejanos como Ana Isabel Castro-García y Brenda Stephanie Mata, arrestadas en Laredo, no estén sujetas al confinamiento”, dijo Abbott, según El Venezolano Houston.

“Algunos jueces del condado abogan por liberar a los criminales para evitar la propagación de COVID-19 y es absurdo que estos dueños de negocios tomen su lugar “, agregó.