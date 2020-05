TikTok es acusada de violar la privacidad de niños

(15 de mayo del 2020. El Venezolano).- Grupos monitores de privacidad aseguraron este jueves 14 de mayo que la popular app de video TikTok está violando la privacidad de los niños y poniéndolos en riesgo.

Una coalición de 20 grupos, incluyendo Campaign for a Commercial-Free Childhood y el Center for Digital Democracy, presentaron una querella este jueves ante la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), diciendo que TikTok está recabando información personal de niños menores de 13 años sin consentimiento de los padres.

TikTok, propiedad de la compañía china ByteDance, ha ganado enorme popularidad entre los jóvenes debido a su tono informal y facilidad de uso.

Al mismo tiempo, ha atraído el escrutinio de funcionarios estadounidenses preocupados por riesgos para la seguridad nacional debido a la popularidad de la app y el hecho de que la compañía es china.

En el 2019, TiKTok pagó una multa de 5,7 millones de dólares a la FTC por recabar información de niños menores de 13 años, que viola la Ley de Protección de la Privacidad de los niños en internet. La compañía ajustó su app, añadiendo un modo restringido para los menores de edad.

Pero los grupos de privacidad dicen que es demasiado fácil para los niños usar TikTok sin consentimiento de los padres.

Los niños pueden registrarse usando una fecha falsa de nacimiento para usar la versión completa de la app, “poniéndolos en riesgo del uso comercial de datos por TikTok y de contacto inapropiado con adultos”, dijeron los grupos en una nota de prensa.

TikTok usa los datos que colecta de sus usuarios, como su localidad, el contenido de sus mensajes y los videos que ven, para determinar cuáles videos les muestra y para publicidad dirigida.

Los grupos de privacidad le pidieron a la FTC que investigue el asunto y multe a TikTok. La comisión dijo que había recibido una queja recientemente, pero no dio detalles.

En una declaración por correo electrónico, TikTok dijo que se toma muy seriamente la privacidad y que está dedicada a garantizar que la app sea una comunidad segura y entretenida para los usuarios.

Con información de AP