Funcionario de la OMS: El coronavirus podría no desaparecer nunca

(14 de mayo del 2020. El Venezolano).- El coronavirus que se propaga por todo el mundo podría nunca ser eliminado, dijo un destacado funcionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante una conferencia de prensa en Ginebra, el Dr. Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS, advirtió el miércoles que la enfermedad podría unirse a la mezcla de virus que matan a personas en todo el mundo cada año.

“Este virus podría convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y este virus podría no desaparecer nunca. El VIH no ha desaparecido”, dijo Ryan. “No estoy comparando las dos enfermedades, pero creo que es importante que seamos realistas. No creo que nadie pueda predecir cuándo o si esta enfermedad desaparecerá”.

Se han registrado más de 4,3 millones de casos del virus en todo el mundo, según el último recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Múltiples equipos de científicos de todo el mundo están intentando desarrollar una vacuna viable contra el coronavirus.

“Es posible que tengamos una oportunidad para eliminar este virus, pero esa vacuna tendrá que estar disponible, tendrá que ser muy efectiva, tendrá que estar disponible para todos y tendremos que usarla”, dijo Ryan. “Esta enfermedad puede convertirse en un problema a largo plazo o no”.

La epidemióloga de enfermedades infecciosas de la OMS, la Dra. Maria Van Kerkhove, dio un tono más optimista durante la sesión informativa del miércoles.

“La trayectoria de este brote está en nuestras manos”, dijo Van Kerkhove. “La comunidad global se ha unido para trabajar en solidaridad. Hemos visto países controlar este virus. Hemos visto países que utilizan medidas de salud pública”.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se hizo eco de ese sentimiento y agregó: “Todos deberíamos contribuir a detener esta pandemia”.

Con información de CNN