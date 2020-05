Disney podría estrenar "The New Mutants" a finales de agosto

(14 de mayo del 2020. El Venezolano).- Disney planea que "The New Mutants", una película derivada de la saga de "X-Men", pueda estrenarse en cines el 28 de agosto al menos en EE.UU., donde aún permanecen cerrados en las principales ciudades y sin fecha de apertura.

Esta película tenía previsto llegar a la gran pantalla en marzo, justo cuando comenzó la pandemia, que también obligó a cancelar estrenos tan esperados como la nueva "Mulan" o la última entrega de la franquicia James Bond, "No Time to Die".

Durante estos meses, Disney no había reservado en el calendario un día nuevo para presentar "The New Mutants", que se convertirá en la segunda cinta del gigante del entretenimiento en llegar a los cines tras el confinamiento, ya que "Mulan" lo hará un mes antes, el 24 de julio.

Por el momento resulta imposible determinar si estas fechas se mantendrán en el resto de países ya que dependerá de las condiciones sanitarias y de sus propias autoridades.

Con información de EFE