ASÍ ES Del Fiscal General de EEUU a Wilexis en Petare, por Carlos Núñez García

(13 de mayo del 2020. El Venezolano).- El día 26 de Marzo comenzó esta nueva etapa de shows, dimes, diretes y buenos guiones para una serie televisiva. Ese día fueron declarados por el Fiscal General de los Estados Unidos como narcoterroristas, varios de los representantes del gobierno venezolano, comenzando la lista el propio Nicolás Maduro. Otro de los que allí está es el General Cliver Alcalá Cordones, hoy preso en este país. Aquí comenzó para Maduro la “Operación Gedeón” como la barajita bajo la manga para su utilidad.

Los hechos se desarrollan entonces así: Se produce la declaración de los norteamericanos, un día después se entrega a la DEA en Barranquilla Alcalá Cordones quien, en un acto de rendido y de mucha maldad, así como aquel que dice: “¿se murió mi mamá?… ¡pues que se mueran todas!”… deja caer esta perla…: “Las armas incautadas en Colombia pertenecían al pueblo venezolano, en el marco de un pacto o de un convenio firmado por el presidente (Juan) Guaidó, el señor JJ Rendón, el señor (Sergio) Vergara y asesores norteamericanos…”

El 7 de Mayo amanecimos con la noticia: Maduro anuncia que fue abortada una invasión marítima auspiciada por Estados Unidos y Colombia. Allí solo faltó decir “esto es otro Playa Girón o Bahía de Cochinos” .

Lo primero que quise averiguar antes de proseguir, fue saber si había similitud entre esos dos hechos y llamé a mi amigo, colega y vehemente analista Cubano-Venezolano Alejandro Terán, hoy viviendo en Houston y le pedí su opinión:

“Unas de las páginas de la historia que aún no se ha explicado es la famosa invasión a Playa Girón. El gobierno norteamericano ha demostrado eficientemente sus malas políticas de penetración para América del Sur. Eso ha quedado demostrado con la fallida invasión a Bahía de Cochinos y ahora con la “cantinflérica” toma de Macuto y Chuao por parte de unos supuestos mercenarios norteamericanos.

Pero, ¿qué cosas en común tienen estos dos eventos erróneos de la historia?:

A.- Hubo participación activa del gobierno de los Estados Unidos.

B.- La violencia se impuso a la negociación política.

C.- Se menospreció la capacidad de respuesta de Fidel Castro y Nicolás Maduro respectivamente.

D.- Funcionaron eficientemente los servicios de inteligencias soviético-cubanas.

E.- La división opositora no permitió concentrar esfuerzos.

F.- El formato CIA quedó al descubierto.

G.- Las agencias norteamericanas se desentendieron del hecho dejando en la arena a los participantes.

Lo más notorio de estos hechos es que los gobiernos objetos de dichas acciones se consolidaron en el poder, los pueblos se empobrecieron, los líderes opositores se desintegraron y los funcionarios norteamericanos se desentendieron. No hay resultado distinto con el mismo procedimiento.”

Muy respetable tu opinión querido Alejandro, solo que días después de darme tu valiosa analogía, Trump le puso un punto a la participación norteamericana en este show, cuando aseguró que USA no va a incursionar con dos lanchones de madera y 18 hombres. Él invadiría con por lo menos 25 mil hombres del ejército mejor preparado del mundo. No creo que sea un juego el colocar en frente a las costas venezolanas a la Marina de Guerra Norteamericana y Maduro, Cuba , Rusia y China lo saben. Gracias Alejandro quedamos pendiente para la tertulia televisada.

Sigo con mi búsqueda de la razón de ser de esa “invasión tan chucuta”, ¿será efectivamente un show? y sostuve una conversación con Bernardo Jurado, escritor, presentador y productor, pero ante todo capitán de navío y le pregunto: ¿Por qué tanta torpeza? ¿A esos muchachos qué les pasa? ¿Van a entrar al país en grupitos a libertarnos? A lo que Bernardo con su perfecto español me dice:

“Creo que son valientes, de eso no hay dudas y por ello trataré de guardar sumo respeto. También creo que tienen la voluntad sana de sacrificarse por lo que ellos consideran su fin ulterior en la vida y eso, es muy respetable. Podemos recordar no solo en la historia, sino en las más importantes academias de guerra del mundo a las que hemos tenido acceso, que la “sorpresa” es una de las premisas de la guerra y eso es aplicable para casi todo en materia de hacerse del poder, en ganar una batalla; y es un hecho incontrovertible que este gobierno, el de Nicolás Maduro está cometiendo errores de los cuales no podrá librarse. Los principios de la guerra son: el objetivo, la masa, economía de Fuerzas, unidad de mando, sorpresa, seguridad, simplicidad y maniobra. ¿Cómo puede haber sorpresa? Si estás tomando selfies con tus hombres detrás, si le dices al mundo con quiénes y con qué cuentas. Me han llegado videos de oficiales, funcionarios y civiles que se identifican y sugieren al bagazo de Fuerzas Armadas que se unan a la causa libertaria, que se encuentra en desarrollo la operación tal, que somos estos y aquellos y yo tan solo lo lamento. No conozco ninguna operación militar exitosa donde se mezclen policías y civiles con militares. En mi corazón espero estar equivocado, pero mientras más secretismo y compartimentación, dejarán de ser una suerte de funámbulos que puedan caer al vacío en cualquier momento.”

Interesante e inteligente como siempre Bernardo, leyéndote me voy convenciendo con argumentos del montaje tan burdo, logrado a través de la maniobra hilada desde el gobierno, corroborando lo que decía al principio: esta operación la conocían y dejaron esa “barajita” para su momento; infiltraron, financiaron, engañaron con astucia a los “libertadores” y los llevaron directo al matadero inmisericordemente.

Quise conocer y compartir la opinión de un joven político, también en situación de asilo, viviendo por estos lares, se trata de Ramón Alberto Rodríguez, abogado y publicista, dedicado al mundo de los bienes raíces aquí en Miami, y le hice la siguiente pregunta. ¿Cómo sientes la política dentro de este proceso generado por causa de la ‘Operación Gedeón’? Y muy inteligentemente el ex alcalde de Bejuma me responde:

“Hoy en día lo que prevalece es un verdadero misterio en esta operación. En tiempos de coronavirus dudo mucho que podamos saber la verdad de lo ocurrido, sobre todo con tantos intereses de por medio. Lo que sí está claro es que, si esta operación hubiese sido comandada por los aliados democráticos del mundo incluyendo al presidente Trump, desde hace rato estuviera Nicolás Maduro compartiendo la celda en Guantánamo con Jalid Sheij Mohamed, considerado el cerebro de los atentados del 11-S, esto si salía con suerte.

El gobierno ganó un round en una pelea que la tiene perdida, no lo podemos negar, tomando en cuenta que no fue ni el último ni el decisivo, por varias razones: la primera el mal sabor que deja una acción tan confusa, hoy la oposición y el mundo cae en el juego del gobierno, experto en bajarle los ánimos a los venezolanos, sobre todo cuando su tarea de ahora en adelante es emular las acciones de GEDEÓN con la invasión de bahía de Cochino sucedida en abril del 61, aunque fueron tiempos distintos y momentos incomparables, al gobierno no le importa gritarlo como un triunfo de su revolución. Por último serán los periodistas que cumplirán un papel muy importante en el manejo de la información. Demuestren en el misterio de GEDEÓN que hay ética y principios en esta loable profesión.”

No podía estar más de acuerdo contigo querido sobrino, el gobierno muy hábilmente está queriendo hacer ver, en medio de todos sus fracasos, que está fuerte, que tiene control de la situación y que está ganado la batalla, pero sabemos que Maduro no duerme bien desde que se enteró que su cabeza tiene precio y que al final alguien va a cobrar esa recompensa.

El tema de la prensa es muy difícil. Sabemos que el dinero hace que los malos se vean buenos, los corruptos sean los demás y son especialistas en convertir una mentira en una verdad, no importando las consecuencias. Gracias querido Pito, Dios te bendiga.

Mis conclusiones:

Visto desde el gobierno: desde que Estados Unidos puso precio a los “Jefes” del gobierno, han surgido una serie de hechos de una importancia tal que, en solo mes y medio, la opinión pública no se acuerda qué pasó en enero por ejemplo. La entrega de Cliver Alcalá, tan solo un día después ante la DEA, y según algunos, cuando se vio abandonado por dirigentes opositores que creían en la famosa máxima: “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, los vendió y los entregó al gobierno de Maduro, dándole la oportunidad de tener a disposición el mega show, reservado para su momento. ¡Es que no puedes creer en alguien que gritó cuanta vaina revolucionaria se sabía, sobre todo en desfiles militares!

Surge la muerte de 50 reclusos en la cárcel de Guanare (Mayo 5) ; los Iraníes le ordenan nombrar a Tareck El Aissami como ministro de Petróleo (Abril 28) en un abierto reto a la justicia norteamericana; los “colectivos” armados en Petare son utilizados para desviar la atención, cinco muertos (Mayo 2), y además quieren hacernos creer que hay un gran enfrentamiento armado en tan populosa barriada de Caracas; la pandemia generada por el coronavirus con todas las mentiras y verdades ocultas; la hiperinflación, el precio del dólar, las fallas de los servicios públicos más básicos, pero sobre todo la falta de energía eléctrica en todo el país; y la más desastrosa de todas, la gasolina brilla por su ausencia…

Con este cuadro, echan mano de la ‘Operación Gedeón’, la cual evidentemente infiltraron y manejaron, haciendo caer por inocentes a los encargados de dicha operación, la cual no dudo la hicieron con la mejor intención, y además estoy convencido de que ellos no iban a tumbar ningún gobierno, creo en la tesis de que estarían enfocados en capturar a alguno de los nominados para buscar la recompensa y los esperaron ya delatados para masacrarlos. En fin, el gobierno logra distraer la atención de los problemas reales utilizando a personas como Patricia Poleo; a quien no critico, porque ella decidió ser operadora del gobierno y está en su derecho, quien en su afán anti Guaidó saca a luz pública el famoso contrato, nombrado al principio de esta columna por Cliver Alcalá antes de entregarse.

A la oposición: no puedo entender cómo pueden haber caído en ese juego, me extraña de sobremanera que hombres tan inteligentes; demostrado además, como JJ, firme un contrato de ese calibre, con una empresa y unos personajes que no les interesa para nada lo que ocurre en Venezuela, solo les importa el dinero por su trabajo.

¿Si tú cuentas con el apoyo de Estados Unidos y 60 países más, por qué recurres a estos mecanismos tan endebles? ¿Estados Unidos estaba enterado o no?

¿Van a seguir cometiendo errores? ¿Van a seguir divididos?

Mientras tanto ya vamos en mayo, el Gobierno está en la obligación de hacer cualquier treta para llegar a diciembre y convocar a elecciones parlamentarias, y allí se acaba la era Guaidó, la única gran opción de victoria construida frente a ese régimen.

En definitiva y por lo antes escrito, quien está contra la pared es el Gobierno, en un país a punto de estallar por HAMBRE y sostenidos en unos “militares” que están más pendientes de vender gasolina que defender la Constitución; en malandros como Wilexy a quien el gobierno pretende hacernos creer que es el nuevo Rambo, el súper héroe del país, y con la cual mucha gente ingenua se alegra, porque en el fondo desea lo que el Pran dice: “Voy por Maduro…”

No importa contrato, ni renuncias de nadie, ni la construcción habilidosa de falsos positivos, es el momento de Guaidó, duela a quien duela, quítese a todo aquel que usted sabe que tiene agendas ocultas, usted está por encima de ellos, llame al pan, pan y al vino, vino. En lo personal ya usted lo dio todo, en lo político solo le falta rematar; detrás de usted además de Trump, hay un pueblo que necesita rescate, esperanza y una vida digna.

Usted ha demostrado muchas veces que no le tiembla el pulso, no deje que hipócritas y asalariados desde el exterior jueguen a su derrota, solo reconózcalos, denúncielos, métalos en el mismo saco con los de allá. El pueblo que está hambriento de la verdad y de comida, lo respaldará ¡eso no lo dude! Usted goza del respaldo del mundo. !Adelante!

Dedico estas líneas a mi familia en Venezuela que sufre como todos, los embates de esta pesadilla. Hasta la próxima…