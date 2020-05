Análisis de Rafael Poleo: Guaidó está cometiendo un auto-suicidio con su errática política

La oposición venezolana se distancia del líder Juan Guaidó, y el intento de incursión marítima armada, en plena pandemia COVID-19, profundizaron las diferencias. En las últimas horas, diversas figuras de la opinión pública nacional han expresado su rechazo ante este tipo de acciones y reiteran la necesidad la buscar espacios para el consenso y no para la violencia política.

Ven difícil apoyar a Guaidó en un contexto confuso, entramado; mientras que las presiones sobre él van intensificándose desde sus propios colaboradores.

Muchos esperaban que Guaidó, quien ayer se dirigió al país a casi ya una semana de los hechos en Macuto y Chuao, explicara el plan del que se le acusa, pero inclusive que se desmarcara de los involucrados en la llamada operación Gedeón, entre ellos, J.J Rendón, responsable del Comité de Estrategia de Guaidó y quien admitió firmar un contrato y pagar 50 mil dólares al exboina verde, Jorgan Goudreau, para que llevara a cabo un ataque contra el gobierno de Venezuela.

El opositor y líder de Voluntad Popular lo defendió y eso desató opiniones en las redes sociales de voces destacadas.El primero en salir al frente fue el periodista venezolano y veterano conocedor de la política, Rafael Poleo. Aseguró que la intervención de Guaidó ha potenciado el problema.

«Aparece protegiendo al atorrante Rendón y al «bisnesman» Vergara, quienes se empeñaron en la aventura, según el mismo Rendón dijo en su primera declaración. Un auto-suicidio».Respaldó el comunicado de Primero Justicia y agregó que «el problema no es si hubo contrato, el problema es que hubo Rendón».

Poleo hasta respondió a unas declaraciones de Carlos Vecchio, nombrado Embajador de Venezuela en Estados Unidos, tras la autoproclamación de Guaidó y quien asegura que el opositor nunca autorizó a J.J Rendón y Vergara para que avanzaran con SilverCorp.

«Entonces Rendón, quien hasta adelantó plata a los mercenarios, nos metió por su cuenta en semejante mamarachada, y sigue siendo jefe de le estrategia opositora, ratificado de hecho esta tarde? (ayer 8 de mayo). No me vengas con vainas, Carlos Vecchio, que tú serás de Caripe, pero yo soy de Maturín», señaló Rafael Poleo.

Pero no fue la única expresión, vinieron más hilos en Twitter de otras voces respetadas. Hoy el periodista César Miguel Rondón refirió que «será muy difícil apoyar y sostener a un gobierno postchavista que tenga entre sus miembros a gente como J.J Rendón.Y le siguió el escritor venezolano, Elías Pino Iturrieta, «después de escuchar las palabras de Guaidó, descubro la existencia de los discursos fallidos».

«Guaidó ha debido aparecer solo para anunciar la destitución de J.J Rendón. Un líder tiene que dar una noticia importante cada vez que toma la palabra. Marketing político de librito», escribió también en redes sociales la periodista Elizabeth Fuentes.

El reconocimiento a Juan Guaidó se pierde

No ha sido su año. Los factores que integran la oposición venezolana han ido desmarcándose, muchos antes de que se decretara la cuarentena por COVID-19, dirigentes como Henrique Capriles, Primero Justicia, Henry Ramos Allup, Acción Democrática, hablaban de una salida concertada y defendían la participación en las elecciones parlamentarias que corresponden por mandato constitucional este 2020.

Capriles inhabilitado políticamente por Nicolás Maduro, se mostró favorable para participar en un plan antipandemia. El dirigente Claudio Fermín ha pedido unidad nacional y Henri Falcón de Avanzada Progresista, lo mismo.

Stalin González, estrecho colaborador de Guaidó, ahora es partidario de una salida negociada con el Gobierno. «Yo no veo una salida a esta crisis mediante la ruptura. Guste o no nos guste, el chavismo es una fuerza política. Hay que buscar espacio para hacer política. Intentamos quebrar el poder de Maduro pero Juan Guaidó no ha podido ejercer el poder interno; perdimos la batalla», fueron palabras del diputado de Un Nuevo Tiempo, en marzo pasado.

Primero Justicia exige a Guaidó destituir a involucrados en operación Gedeón

Ayer, muy contundente y de forma directa Primero Justicia (PJ) le exigió a Juan Guaidó de Voluntad Popular (VP), destituir a los funcionarios responsables de la “Operación Gedeón, que se vinculan “con estos actores de grupos ilegales” que han sido denunciados en las últimas horas. En un claro comunicado expresó lo siguiente:

Replantear mecanismos de toma de decisiones en la oposición y del rol que tiene el Centro de Gobierno (de Guaido), a fin de que “se respete la Unidad” y se vuelva a colocar el foco de la lucha política en la salida de Maduro del poder.

– De acuerdo al texto publicado por PJ en Twitter, «preocupa que las energías se coloquen en creación de una casta burocrática y no en el cambio.

–PJ solicita se adelante una investigación independiente por parte de la Asamblea Nacional para que sea posible establecer Responsabilidades.

Tomado de CaigaQuienCaiga.net