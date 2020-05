Venezuela con la mayor cantidad de pesos políticos del continente

(07 de mayo del 2020. El Venezolano).- De acuerdo con la ONG Foro Penal, a día de hoy en Venezuela se contabilizan 367 presos políticos, una de las cifras más altas que han registrado.

Por: VOA

De acuerdo a Alfredo Romero, director de la ONG que brinda asistencia jurídica pro bono a los detenidos por razones políticas y sus familiares, se trata de la “mayor cantidad de presos políticos en toda América”.

Romero destacó que en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19, varias personas han sido detenidas por divulgar información relacionada con datos sobre casos de coronavirus y las condiciones de los hospitales.

Muestra especial preocupación ante los 26 casos de desapariciones forzosas por circunstancias que aún no han sido esclarecidas ocurridas desde enero.

“A pesar de que se presume que se encuentran en el DGCIM, lo cual no nos consta, no se tiene información clara y no han sido presentadas ante ningún tribunal”, explicó Romero.

Esta semana se produjeron 23 excarcelaciones, sin embargo, la mayoría son considerados reos comunes y solo cinco entran en la categoría de presos políticos.

Romero detalló que una de las personas excarceladas es Otoniel Ramos, un hombre involucrado por el Gobierno en disputa con el presunto sabotaje eléctrico que, según la versión oficial, habría propiciado los apagones masivos del año pasado.

“Llevaba ya un año preso injustamente, sin juicio, sin proceso y sin justificación de mantenerlo detenido fue excarcelado”, indicó.

De acuerdo con Foro Penal, desde enero 121 personas han sido detenidas por motivos políticos, 99 de ellas desde marzo y la organización resalta el “nivel de indefensión” en el que se encuentran quienes han sido arrestados durante la pandemia.

En las últimas horas la Fiscalía del Gobierno en disputa reveló que 114 personas se encuentran detenidas por supuestamente participar en presuntos actos conspirativos contra el Gobierno de Nicolás Maduro desde agosto de 2018.

Los datos de Foro Penal son certificados por la Organización de los Estados Americanos. El Gobierno en disputa ha negado en varias oportunidades la existencia de presos políticos en el país.