Propuesta de Antonio Ecarri para recuperar al país: Dolarizar y privatizar la economía

El presidente de la Alianza se trabaja en una nueva organización política que tendrá la educación y la lucha económica y social como bandera

Antonio Ecarri, presidente de la Alianza Lápiz, considera que la solución a la crisis que enfrenta el país pasa por poner fin al régimen de Nicolás Maduro, dolarizar la economía y privatizar la industria petrolera.

“Cambiar el capitán del barco en medio de una temeridad o una tempestad es una irresponsabilidad. Hoy no hay más opción, hay que apoyarlo” | Foto Archivo

El también presidente de la Fundación Uslar Prieti asegura que Venezuela necesita menos política y más educación. A su juicio es momento de enseñar a los venezolanos sobre los temas básicos que les afecta en su día a día.

“Hoy los políticos tenemos que convertirnos en grandes educadores para plantearle a la gente las medidas que debemos afrontar, pues ya no se trata de preferencia sino que son las únicas que podemos tomar para sacar adelante al país”, señaló en una entrevista para El Nacional.

Dolarización de la economía

Ecarri explicó que la economía venezolana ya se encuentra dolarizada porque el bolívar carece de valor real. En ese sentido, destaca que la implementación del dólar como moneda oficial sería simplemente una formalidad por parte del Estado.

“La gente ya tiene dólares. ¿Qué es muy poco lo que llega? ¿Que vienen de remesas de los venezolanos que están en el exterior? Sí. Pero lo poco que hay es con lo que se comercia porque ya el bolívar prácticamente desapareció”, indicó.

En su opinión, sería una irresponsabilidad de parte de cualquier dirigente político afirmar que el bolívar como moneda nacional se podría recuperar. “Sería una irresponsabilidad o un acto de populismo demagógico que vamos a enfrentar desde la Alianza del Lápiz”, dijo.

“El bolívar está absolutamente liquidado. Lo liquidaron el socialismo y el Banco Central, el cual terminó convirtiéndose en una fábrica de hambre, en una fábrica destructora de prestaciones sociales y del salario. El gobierno imprimiendo dinero inorgánico terminó destruyendo el poder adquisitivo del venezolano”, añadió.

El Estado venezolano no podría afrontar directamente un pago en dólares, por lo que Ecarri propone que sea transformado y privatizado a fondo. Destaca que hoy día el régimen ha ocasionado el despido masivo más grande de la historia debido a los bajos salarios, que mantiene gracias la impresión de dinero inorgánico.

“Los venezolanos ya no están buscando empleo en el Estado porque no sirve, no paga y lo que se han convertido es en grandes emprendedores. Lo que hay es que generar las condiciones necesarias, quitar todas las trabas administrativas, todo el intervencionismo socialista para que los venezolanos puedan adquirir dinero y poder recuperar su poder adquisitivo como emprendedores y no como empleados públicos”, manifestó.

En cuanto al posible valor de un sueldo mínimo en dólares, indicó que las dinámicas y las libertades económicas irán poco a poco fijando el valor real del salario.

Privatización de la industria petrolera

Sobre la privatización de la industria petrolera, Ecarri dijo que Pdvsa no puede ser rescatada porque se encuentra totalmente en ruinas y el Estado no dispone de los recursos para levantar la compañía por sí solo. Por este motivo, considera que la única solución para reactivarla es a través de la inversión de capital extranjero y capital nacional privado.

“La industria petrolera venezolana está totalmente liquidada, las refinerías están obsoletas, en ruinas, y para levantar la producción petrolera vamos a necesitar capital extranjero y capital nacional privado”, precisó.

Hizo un llamado a la población a no descartar la privatización, pues la mejor época económica de Venezuela fue entre 1917 y 1973, cuando la industria petrolera estuvo en manos de las trasnacionales que cancelaban impuestos a la nación.

“Venezuela tiene que entender que la palabra privatización no es llamar a satán, la palabra privatización es la salida, es la forma para que en que Venezuela disminuya la dependencia hacia el Estado, que nuevamente vengan las inversiones. Tenemos que empezar a quitarnos los complejos que nos ha dejado el socialismo”, dijo.

Destacó que el proceso para la apertura al capital privado debe ser agresivo, mucho más abierto y transparente, que se les otorgue a los inversionistas las condiciones legales y la seguridad jurídica necesarias para que se atrevan de nuevo a apostar por Venezuela.

La salida de Maduro del poder

Ecarri afirma que la salida de Maduro del poder es inminente y que se dará gracias a la conjunción de mucha presión.

“La presión internacional, que es absolutamente necesaria, la presión nacional, la presión de los sectores sociales, de los sectores civiles, de los empresarios que están agobiados y ahorcados. Maduro va a salir por la presión de una serie de sectores, así como salieron algunos de los regímenes dictatoriales más terribles del mundo”, dijo.

Aunque cree que el final del régimen está cerca, instó a la oposición a no seguir creando falsas expectativas en los venezolanos, lo que considera ha sido uno de sus más grandes errores.

“La única manera de conseguir la victoria es por la constancia permanente de continuar con la presión, de que no solamente se vaya Maduro, sino el socialismo que destruyó al país”, puntualizó.

Para él, hablarles con la verdad a los ciudadanos es el primer paso que debe dar un gobierno de transición. “Yo creo que la transición debe empezar con la transparencia, con un programa serio de transformaciones económicas muy claras y la primera de ellas es abandonar cualquier vestigio de estatismo o de rescatar cualquier modelo atrasado”, agregó.

Un gobierno de transición tendría que estar acompañado de una serie de cambios drásticos como bajar los impuestos y proporcionar estímulo, garantías y libertades económicas. Además, es necesario también privatizar los servicios públicos y la banca del Estado.

En cuanto a su opinión sobre el liderazgo político de Juan Guaidó, respondió que hay que seguir apoyándolo.

“Cambiar el capitán del barco en medio de una temeridad o una tempestad es una irresponsabilidad. Hoy no hay más opción, hay que apoyarlo”, expresó.

La educación como bandera

“Venezuela necesita un sacudón educativo, una revolución educativa que llegue hasta los tuétanos de los ciudadanos. De la educación es de donde va a surgir el proceso de cambio que requiere el país”, destacó.

Como un primer paso para recuperar el sector educativo del país, propone que las escuelas sean también comedores, pues afirma que la desnutrición de los menores de edad es uno de los problemas más importantes que enfrenta Venezuela.

“Necesitamos un plan para iniciar la reparación de las escuelas que existen y un plan agresivo de construcción de nuevas escuelas, hace falta más de 11.000 nuevos planteles. También debemos reactivar la carrera docente en el país, porque en Venezuela no hay educación, ni cerca ni a distancia”, añadió.

Explicó que 80% de los niños asiste a escuelas públicas, donde no están recibiendo la educación que necesitan. “La educación venezolana debe ser transformada a fondo, con nuevos contenidos, de innovación y de creatividad, que esté al tono de los grandes retos del siglo XXI”, indicó.

Un proyecto político en puerta

El presidente de la Alianza Lápiz contó que han estado expandiendo los programas de la organización en todo el país.

“Las casas del lápiz, que son los centros de educación para emprendedores, se están desarrollando en seis estados del país y vamos para ocho. Queremos ir a todos los rincones del país”, señaló.

Asimismo se encuentra trabajando en una nueva organización política que tendrá la educación y la lucha económica y social como bandera.

“Muy pronto los venezolanos van a conocer una nueva organización política, de la Alianza del Lápiz surge una nueva organización política que le va a decir mucho a Venezuela. Esa organización la estamos fortaleciendo, la estamos creando, y muy pronto vamos a dar un gran batacazo”, adelantó.

