Parlamento venezolano sacó a la luz datos sobre la masacre en cárcel de Guanare

(05 de mayo del 2020. El Venezolano).- En respuesta a las denuncias que han determinado que al menos 46 personas privadas de libertad perdieron la vida y más de 70 resultaron heridas en un evento de violencia dentro del Centro Penitenciario de Los Llanos (CEPELLA) en Guanare, estado Portuguesa, este martes diputados del Parlamento venezolano revelaron datos que el régimen de Maduro intenta ocultar.

La parlamentaria María Beatriz Martínez precisó que desde el chavismo no han querido decir la verdad de todo lo que pasó dentro del recinto penitenciario, que no tuvo nada que ver con una supuesta riña entre reos.

“En este momento ratificamos que no es verdad lo que pretenden montar, no les permiten a los familiares saber la verdad, están silenciando un fusilamiento. Las violaciones de los #DDHH no prescriben y más temprano que tarde tienen que pagar”, dijo.

Al mismo tiempo, lamentó que quienes ostentan el poder político de Venezuela se nieguen a investigar, a sabiendas de las distintas denuncias sobre el caso.

“Se habla de un mayor número de heridos y muertos y es porque no hay respuesta, aunque el director de la policía científica está desde el primer momento y no hay pronunciamiento oficial”, Agregó.

Seguidamente, Olivia Lozano agregó que este tipo de hechos se han vuelto recurrentes, y que el régimen intenta tapar que la protesta realizada en el lugar fue por no tener alimentos ni servicios básicos.

“¿Cómo no pueden ocurrir estos hechos? Sin servicios, sin agua sin comida, sin una atención judicial y social, podrán seguir mintiendo, pero es evidente que Maduro no tiene el control del país y urge un Gobierno de emergencia Nacional”, añadió.

La diputada Ana Mercedes Aponte, quiso precisar al respecto, que este tipo de comportamientos ya han ocurrido en el pasado y que esto es una prueba más de la indolencia que se vive en Venezuela.

“Hechos como estos no pueden seguir sucediendo, la manera en la que fueron acribillados causa angustia y dolor, y por eso urge la necesidad de la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional que de soluciones al sistema carcelario del país”, manifestó.

Por finalizar, el diputado Denncis Pazos, insistió en que se tienen que llegar hasta las últimas consecuencias sobre estos crímenes, para que el sistema de justicia no deje impune un hecho que conmocionó a todo el país.

“Aquí no puede quedar la impunidad como están acostumbrados las personas del régimen, aquí hay casi más de 460 muertos en 19 motines en lo que va de revolución, esta gestión de la Ministra Varela lo que ha hecho es violentar los DDHH“.