La ilusión que no se dio, por Dr. Ricardo Campanella

(28 de abril del 2020. El Venezolano).- UN 28 de ABRIL DE 1988, HACE 32 AÑOS SE LE HARÍA UN GRAN HOMENAJE AL MAESTRO LUIS MARÍA FROMETA PEREIRA,BILLO,POR SUS SUS 50 AÑOS DE SU ACTIVIDAD MUSICAL EN VENEZUELA.

DESAFORTUNADAMENTE EL DIA ANTERIOR SUFRIÓ UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR,DESMAYANDOSE EN UNA DE LAS SALAS DEL TEATRO TERESA CARREÑO, DESPUÉS DE QUE SUS MÚSICOS LO OVACIONARAN AL TERMINAR EL ENSAYO DEL TEMA CENTRAL "UN CUBANO EN CARACAS".

SE LE CUMPLIRÍAN SUS SUEÑOS COMO ERA EL DE DIRIGIR LA ORQUESTA SINFÓNICA DE VENEZUELA.

EN ESTA MELODÍA HABÍA UNA FUSIÓN DE DE ACORDES DEL ALMA LLANERA CON LA CANCIÓN UN CUBANO EN CARACAS.

BILLO DIRIGIRIA LA SINFÓNICA DE CARACAS Y CHARLY DIRIGIRÍA LA ORQUESTA MÁS POPULAR DE VENEZUELA,LA BILLOS CARACAS BOYS.

ME COMENTABA CHARLY RECIENTEMENTE QUE EL SE ENCONTRABA EN EL CIRCULO MILITAR ACOMPAÑADO DE SU HERMANO LUIS FROMETA,HIJO DEL ULTIMO MATRIMONIO DE BILLO CON LA SEÑORA MORELA PERAZA,QUIEN PARA ESE ENTONCES ESTABA ADMINISTRANDO LA ORQUESTA.

EN VERDAD" PAPA YA ESTABA CANSADO Y HABÍA DELEGADO LA DIRECCIÓN DE LA ORQUESTA A MI Y A LUIS LE ENCARGO LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.

PARA ESOS DÍAS EL VIEJO ESTA MUY TENSIONADO POR LOS PREPARATIVOS DE LA CEREMONIA PROGRAMADA.

ESTANDO EN PLENO ENSAYO RECIBÍ UNA LLAMADA DONDE SE ME INFORMABA,QUE AL VIEJO LE HABÍA DADO UN DESMAYO Y ESTABA SIENDO TRASLADADO A LA CLÍNICA SANTIAGO DE LEÓN. EN ESE MOMENTO PENSÉ QUE ERA ALGO PASAJERO Y SEGUÍ EL ENSAYO Y LUIS SALIÓ A LA CLÍNICA,ME COMENTABA CHARLY".

EN 20 MINUTO RECIBÍ UN LLAMADO DE MI HERMANO LUIS DONDE ME COMENTABA,QUE LA SITUACIÓN ERA GRAVE.

PAPA ESTABA EN URGENCIA Y YA LO ESTABAN PROGRAMANDO PARA DRENAR UNA HEMORRAGIA CEREBRAL.

HABÍA LLEGADO CONSCIENTE A LA CLÍNICA Y CASUALMENTE ESTABA EN LA EMERGENCIA UNO DE LOS MÉDICOS AMIGOS,DOCTOR JOSÉ ANTONIO QUINTERO,A QUIEN BILLO LLAMABA CARIÑOSAMENTE"QUINTERITO" Y A QUIEN PRACTICAMENTE LE SUPLICO:"QUINTERITO QUITAME ESTE DOLOR DE CABEZA".

EL NEUROCIRUJANO DOCTOR SAÚL KRIVOY PROCEDIÓ A OPERAR Y DESPUÉS DE 4 HORAS PASO A CUIDADOS INTENSIVOS.

EL PRONOSTICO ERA RESERVADO Y POSTERIORMENTE SE PRESENTARON COMPLICACIONES QUE TERMINARON CON UN INFARTO FULMINANTE,PRODUCIÉNDOSE SU DECESO EL 5 DE MAYO DE 1988.

ASI DEJABA "EL CRONISTA DE CARACAS"SU LEGADO MUSICAL QUE PERSISTE HASTA HOY.

HAY MUCHAS BIOGRAFÍAS SOBRE EL MAESTRO BILLO POR LO QUE QUISIERA HOY AGREGAR MI PERCEPCIÓN Y CIERTAS ANÉCDOTAS SOBRE LOS ANTECEDENTES DE ESTE PERSONAJE QUE SE MANTIENE EN NUESTROS CORAZONES.

COMO MELÓMANO,BILLISTA Y BILLOLOGO,ME HE DEDICADO A INVESTIGAR SU VIDA POR MUCHOS AÑOS Y HE CONCLUIDO QUE ASÍ COMO FROMETA HUYO PRACTICAMENTE DE LA DICTADURA DE RAFAEL LEONIDAS "CHAPITA"TRUJILLO,COMO OTROS ARTISTAS Y JOVENES MÚSICOS DOMINICANOS,IGUALMENTE COPIO ALGO DE LA MISMA PARA SU ÉXITO PERSONAL.

CUANDO BILLO REGRESA A SANTO DOMINGO DE SAN PEDRO DE MACORÍS,YA TRUJILLO TENÍA 15 AÑOS GOBERNANDO LA ISLA.HABÍA UN RECHAZO A LA DICTADURA Y SOBRETODO DE LA JUVENTUD.

LOS TRUJILLOS ERAN LOS DUEÑOS DEL PAÍS Y TODAS LAS EMISORAS ESTABAN BAJO EL MANDO DE SU HERMANO JOSE TATAM TRUJILLO.

LA EMISORA MÁS IMPORTANTE ERA RADIO DOMINICANA Y LAS ORQUESTAS DE PLANTA TODAS DEBÍAN ESTAR BAJO LA SUPERVISIÓN Y LA VENIA DE LA DICTADURA.

ORQUESTAS COMO LA SANTA CECILIA,DIRIGIDA POR RAFAEL AZARIAS PACHECO,PADRE DE JOHNNY PACHECO,LA SUPER SAN JOSÉ DIRIGIDA POR PAPA MOLINA Y DONDE DESTACABA JOSEITO MATEO.

HABÍAN GRANDES DIRECTORES DE ORQUESTA COMO RAFAEL SOLANO Y LUIS ALBERTI,COMPOSITOR DEL TAN BAILADO "COMPADRE PEDRO JUAN".EL MERENGUE DOMINICANO ERA UNA MUSICA MUY RURAL,MAL VISTA POR LA SOCIEDAD DOMINICANA Y TRUJILLO EMPEZÓ A SOCIALIZAR EL MERENGUE LLEVÁNDOLO CON ESTAS ORQUESTA A LOS CLUBES FAMOSOS.

VARIOS CANTANTES COMO JOSEITO MATEO TENÍAN QUE CANTARLE A LOS BAILES AL GENERALÍSIMO,AUN EN SU YATE PARTICULAR Y EN LAS BACANALES QUE HACIA EN SU RANCHO EN EL PUEBLO NATAL SAN CRISTÓBAL.HABÍA QUE ALIARSE A LA DICTADURA Y HACER CULTO A LA PERSONALIDAD DEL GENERALÍSIMO,PARA ASÍ TENER PREVENDAS,COMO ERA OBTENER PERMISOS PARA SALIR DEL PAÍS.

TODO ESTO IMPACIENTABA A BILLO QUIEN CON SU GRUPO DE MÚSICOS OPTAN POR SALIR DEL PAÍS.

LA RADIO DOMINICANA CON SUS ORQUESTAS ALIADAS SE CONVIRTIERON EN EL MAYOR MEDIO DE PROPAGANDA PARA A TRAVÉS DEL MERENGUE LLEVAR SU MENSAJE POLÍTICO.

BILLO ADEMÁS DE SUS FALENCIAS DE SU ENTORNO FAMILIAR, YA QUE HABÍA SIDO CRIADO POR LA TÍA PATERNA MARÍA,QUIEN LE DIO UN TRATO COMO EL SIRVIENTE DE SU CASA,ESTABA DESESPERADO.

BILLO ERA UN REBELDE Y UN DEMÓCRATA CON BUENOS AMIGOS Y POR ESTO LOGRO JUNTO A SUS MÚSICOS,EL PERMISO PARA SALIR DE SANTO DOMINGO,INCLUYENDO COMO REQUISITO CAMBIAR EL NOMBRE DE LA ORQUESTA A "CIUDAD TRUJILLO JAZZ BAND".

FUE UN PERMISO DE TRABAJO POR TRES MESES QUE LO CONVIRTIÓ BILLO EN INFINITO AL NO REGRESAR.

CUANDO LLEGA A CARACAS AQUEL 31 DE DICIEMBRE DE 1937,BILLO TENÍA UN PLAN PREVIAMENTE CONCEBIDO.

YA EN LA CIUDAD DE LOS TECHOS ROJOS,SE HABÍA RADICADO SU PAISANO, TAMBIÉN MUSICO RAFAEL "TATA"MINAYA QUIEN LE HABÍA DIBUJADO EL PANORAMA.

ESTABA SALIENDO EN 1935 VENEZUELA DEl RÉGIMEN DE JUAN VICENTE GÓMEZ Y EXISTÍA UN GOBIERNO DE TRANSICIÓN.

AQUÍ ES DONDE MUSICALMENTE EL MAESTRO TOMA EL MODELO DOMINICANO PARA PENETRAR AL PUEBLO VENEZOLANO CON SU MUSICA Y LLEVARLA JUNTO AL MERENGUE A LOS CENTROS SOCIALES.

COMO LO HACE?

DESDE EL MOMENTO DE SU DEBUT EN EL SALÓN ROOF GARDEN,DEDONDE SE TRANSMITÍAN LAS PRESENTACIONES POR RADIO CARACAS,HACE LOS CONTACTOS PARA ASÍ PENETRAR EN LOS MEDIOS Y DIFUNDIR SU ARROLLADORA MUSICA.

ES ASÍ COMO AL TIEMPO LLEGAN PROGRAMAS DE OBLIGATORIA AUDIENCIA DEL PUBLICO DIARIAMENTE,COMO "A GOZAR MUCHACHOS" Y POSTERIORMENTE "ESTA NOCHE BILLO",ANIMADO POR LA VEDETTE PAULA BELLINI Y QUE SE TRANSMITÍAN POR RADIO CARACAS TELEVISIÓN.ESTO LLEGO MUY HONDO AL PUEBLO Y PRODUJO MUCHA ENVIDIA DE SUS COMPETIDORES.

COMIENZA A COMPONER SUS CANCIONES A CARACAS,CREANDO UN ESPÍRITU DE PERTENENCIA A SUS HABITANTES.

ENALTECE A PERSONAJES COMO ISIDORO CABRERA,EL COCHERO DE ORIGEN CANARIO,SU AMIGO QUIEN LO PASEABA CON SUS PRETENDIENTES POR LAS CALLES DE LA BOHEMIA CARAQUEÑA.

SUCESOS PUNTUALES COMO LA LLEGADA DEL METRO O COMO LA CANCIÓN "CAPILLITA DEL CALVARIO" DONDE DIBUJA SU ABANDONO Y LA MELODÍA LOS CADETES PRESAGIANDO LA CAÍDA DE LA DICTADURA DE MARCOS PÉREZ JIMÉNEZ.

Y QUIEN NO RECORDAR L CANCIÓN ARIEL,DEDICADA A SU AMIGO URUGUAYO,PINTOR Y CINEASTA QUIEN FALLECIÓ EN EL TERREMOTO DE CARACAS DE 1967.

FUE TANTO SU APEGO Y DOLOR POR SU DESAPARICIÓN QUE BILLO DEJO DE TOCARLA POR TRES AÑOS EN SUS PRESENTACIONES,COMO UN LUTO AL AMIGO.

BILLO NO PUDO REGRESAR A DOMINICANA HASTA 1962 DESPUÉS DEL ASESINATO EN MAYO DE 1961 DE CHAPITA TRUJILLO.

NI AL SEPELIO DE SU MADRE OLIMPIA PUDO ACOMPAÑAR.

TENÍA 25 AÑOS QUE NO REGRESABA A SU PATRIA Y AUNQUE NO SE NACIONALIZÓ VENEZOLANO,QUISO A LA PATRIA DE BOLIVAR COMO EL QUE MÁS.

BILLO ESTA SITUACIÓN LO TENÍA MUY TRISTE DE NO HABERLE DADO A SU MADRE LO QUE SU PADRE LUIS FROMETA NO LE PUDO DAR.

"MI PADRE CONVIRTIÓ A MI MADRE EN UNA MAQUINA DE HACER MUCHACHOS Y ME LA MALTRATO MUCHO ,LE CONFESO A L PERIODISTA NAPOLEÓN BRAVO EN UNA ENTREVISTA CON LAGRIMAS INCONTENIBLES DE DOLOR Y LA DICTADURA NO ME PERMITIÓ DESPEDIRLA.

SI COMPARTIÓ CON ELLA PORQUE VENIA A CARACAS A VISITARLO.

INCLUSO CUANDO FROMETA SALE DE LA CÁRCEL EN 1957 POR EL PLEITO DE LA DEMANDA DE DIVORCIO Y BIGAMIA,SU MADRE SE ENCONTRABA EN CARACAS Y FESTEJO SU LIBERTAD EN CASA DE SU ESPOSA HAYDE GRILLO.

LA PRIMERA REPÚBLICA DE LA ORQUESTA,1940 A 1957 ES DE GRAN ACTIVIDAD MUSICAL,RADIOTELEVISIÓN,GRABACIONES Y LA FUNDACIÓN DE SU NUEVA ORQUESTA BILLOS CARACAS BOYS EL 31 DE AGOSTO DE 1940.

PERO TAMBIÉN ES LA ÉPOCA DE GRANDES DECEPCIONES Y TRAICIONES.

MUCHOS FUERON LOS SUCESOS SEGUIDOS QUE DEBIÓ ENFRENTAR,COMO LA DEMANDA FE DIVORCIO DE SU MATRIMONIO CON LA DAMA DOMINICANA MERCEDES SENIOR,CON QUIEN SE HABÍA CASADO ANTES DE SALIR DE SANTO DOMINGO EN 1935.

A ESTO SE LE SUMO EL VETO IMPUESTO POR EL SINDICATO DE MÚSICOS QUE LE IMPEDÍA TRABAJAR EN VENEZUELA.AQUÍ TUVO QUE VER LA ENVIDIA DE ALDEMAR ROMERO,GRAN MUSICO Y COMPOSITOR Y TAMBIÉN TILDABAN A BILLO DE PEREZJIMENISTA.

VINIERON DEMANDA DE SUS MÚSICOS Y CIVILES COMO JULIÁN PACHECO,SU ENCARCELAMIENTO Y SU EXILIO A CUBA.

YA HABÍA TENIDO UNA GRAN DECEPCIÓN CUANDO FRACASO EN 1944 EN LA EXPEDICIÓN DE CAYO CONFITES,DONDE TAMBIÉN PARTICIPO FIDEL CASTRO Y FUERON DESPUÉS DE CUATRO MESES TRAICIONADOS.DE ESTA EXPERIENCIA TENGO BIEN HABIDO EL DIARIO QUE LLEVABA BILLO DE SU PUÑO Y LETRA,EL CUAL ME FUE OBSEQUIADO POR MI AMIGO CHARLY FROMETA EN SU VISITA A MI HOGAR AQUÍ EN BARRANQUILLA.

PERO SU MAYOR DECEPCIÓN ES CUANDO TIENE QUE DISOLVER LA ORQUESTA,LA CUAL QUEDA EN MANOS DE PORFI JIMÉNEZ Y DE EDUARDO "CABRERITA" CABRERA,EX PIANISTA DE BENNY MORÉ Y QUIEN LO RECOMENDÓ A SU AMIGO BEBO VALDÉS PARA QUE LO AYUDARA EN SU VIAJE A LA HABANA.

ESTA ORQUESTA DE TRANSICIÓN DIRIGIDA POR PORFI JIMÉNEZ,TAMBIÉN DOMINICANO,FUE BAUTIZADA COMO LA ORQUESTA CARACAS SWING BOYS Y SIGUIO CUMPLIENDO COMPROMISOS CON RADIO CARACAS EN LA AUSENCIA DE BILLO.ESTO NO DURA UN AÑO YA QUE VINIERON TAMBIÉN DEMANDAS DE ESTOS MÚSICOS POR FALTA DE PAGO Y ASÍ DE DISUELVE LA AGRUPACIÓN.ESTA SITUACIÓN LLEVA A UNA ASOCIACIÓN DE BILLO CON RENATO CAPRILES Y SACAN EN 1958 LA ORQUESTA "LOS MELODICOS".

BILLO SE VA A LA HABANA Y TAMBIÉN APARECIERON LOS DISGUSTOS CON RENATO,QUIEN DEFINITIVAMENTE SE QUEDA CON LA ORQUESTA.

A PESAR DE TODA ESTA HISTORIA,SI SE LE CUMPLIÓ AL MAESTRO BILLO FROMETA SU DESEO, QUE EN EL EPITAFIO DE SU TUMBA APARECIERA "EL ULTIMO COMPÁS DE ALMA LLANERA".

DR RICARDO CAMPANELLA GIRALDO.

PD:FRAGMENTOS DEL PRÓXIMO LIBRO"BILLO Y SUS TRES REPÚBLICAS.