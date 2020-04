Cendas: Canasta alimentaria en Venezuela podría llegar a los 68 millones de bolívares en abril

(28 de abril del 2020. El Venezolano).- A juicio del director del Centro de Documentación y Análisis Social de la FVM (Cendas), Óscar Meza, la canasta alimentaria en el mes de abril podría llegar a los 68 millones de bolívares debido el aumento del tipo de cambio.

En una entrevista ofrecida por el periodista Román Lozinski en Éxitos, Meza afirmó que “en el mes de abril tuvimos un repunte importante en los precios por el comportamiento del tipo de cambio y no solo el paralelo sino el del propio gobierno. En lo que va de mes el tipo de cambio aumentó 126% el paralelo y 113% el oficial”.

Destacó que en el mes de marzo la canasta alimentaria se ubicó en Bs. 30.222.392,45, lo que equivale en dólares a 355,55.

“Si es así nosotros estaríamos esperando que en el mes de abril la canasta alimentaria pueda aumentar por lo menos a unos 60 o 68 millones de bolívares, lo que sería en dólares 341,05 si se mantiene el tipo de cambio en Bs. 200.000″, indicó al tiempo que comentó que después en mayo se debe ver el comportamiento del aumento del salario mínimo y el aumento de los precios.

Asimismo, expresó que el salario mínimo de Bs. 250.000, que está todavía vigente, quedaría reducido en su poder adquisitivo en abril a 0,4%, mientras en marzo fue de 0,8%: “Se necesitaban 121 salarios para poder cubrir su costo, de manera que estaríamos hablando de 273 salarios mínimos para poder cubrir la canasta alimentaria en abril (…) estas son estimaciones pero ya procesaremos los datos”.

Meza sostuvo que el salario mínimo debe guardar relación, según la constitución, con el costo de la canasta básica que hoy está en 600 dólares, “pero yo diría por qué no nos proponemos una meta sencilla que el salario no debería ser menos de 100 dólares, aunque no es suficiente, pero hoy un salario en 4 dólares mensuales es insuficiente cuando un kilo de carne cuesta Bs. 800.000”.

Por otra parte, manifestó que hasta este momento no se ha registrado ningún producto con escasez. “Ya veremos en mayo si el gobierno sigue con lo del control de precios”, dijo.

Con información de Sumarium