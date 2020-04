Definitivo: Es la economía, estúpido. “La economía, estúpido” Por Ángel Monagas

Guaidó y otros hablan de un gobierno de emergencia, ¿Curiosamente dónde estén los partidos que viven una emergencia moral?

Estamos en medio de varias crisis: chavismo 21 años, coronavirus, cuarentena inexplicablemente muy larga, liderazgo político devaluado y una población inmersa en una profunda reversión socio- cultural.

La cuarentena nos lleva a pensar que todos los días son preámbulo del fin de semana. La noche es larga y amanece más tarde, salvo yo que hago radio muy temprano.

Advertencias reiteradas de contagio “quédate en casa”.

¿Será que a los chavistas no les da? Los funcionarios y dirigentes chavistas, recorren el país: ¿En esa alianza con los chinos, se vacunaron antes?

El auxilio financiero anunciado por Nicolás, es la renovación de la misma quimera anterior: Gobierno pagará las nóminas… ¿Cuándo?

DE QUE SE HABLA EN VENEZUELA



Salida de Nicolás, no del “régimen”.

Sin una fractura interna no llegamos a ese escenario. Subestiman a Maduro. No se irá sin pelear y arreglar cuentas con sus enemigos internos. La traición como argumento para ajustar cuentas, de eso no van a salvarse ni propios ni contrarios.

GUAIDÓ A MEDIAS

Nadie convoca la calle. Ella explota solitariamente. A este gobierno no lo tumba Guaidó ni nadie de la dirigencia política opositora ni mudista, ni radicales, ni corinista o héroes de redes como Pablo Medina, Franceschi, etc.

La economía los destruye. No tienen ni la más remota idea de cómo y qué hacer. Los estallidos seguirán siendo naturales y cada vez más grandes.

No tengo dudas que la mayoría es opositora. El gobierno, es micro minoría pero mantiene el poder. Siempre ha sido así, con el agregado vigente de una oposición silvestre, amorfa, sin nombre ni apellido. Una población no traducida o sin interprete válido.

Los cubanos solo recomiendan represión, generar miedo.

Lógicamente, el gobierno minusválido, no quiere más amputaciones y por ello recurre a la agresión o movimientos que denoten eso.

La escasez de gasolina es la más grande emergencia. Muy pronto serán los alimentos. De hecho, las protestas y saqueos se suceden todos los días en el Oriente y Occidente del país. Maduro perdió el control. Lamentablemente los medios poco se atreven a reflejar la realidad.

De alguna manera, ese estallido ya no tan “presunto”, se observa en la “mira” popular.

Los escenarios son varios.

La represión no detendrá a un pueblo “hambriento”, quién igual sabe que por coronavirus o por hambre, padecerá.

Lo más peligroso para un enemigo poderoso en armas, en violencia, como el gobierno de Maduro, es derrotar a un enemigo que ya no tiene nada más que perder.

Clase Alta, Clase Media y Clase pobre, unidas en propósito ante un elemento que les ha “quitado todo”.

Definitivo: Es la economía, estúpido. “La economía, estúpido” (the economy, stupid), fue una frase muy utilizada en la política estadounidense durante la campaña electoral de Bill Clinton en 1992 contra George H. W. Bush (padre), que lo llevó a convertirse en presidente de los Estados Unidos.

CARACAS

Lo niega Guaidó. Es válido que lo haga. Es su cuello el que está en juego. Reuters no es una agencia como las que los políticos conocen en Venezuela, sea en oposición o chavismo.

La reunión se hace. Está un representante de la mesita. Tres de la MUD, dos del chavismo y uno de la iglesia, con designación directa del Papa.

Si Guaidó o Maduro están al tanto, no lo sé.

GASOLINA

Mucha bulla, poca cabulla. El gobierno no tiene solución inmediata, ni siquiera en el corto plazo, salvo que se atreva a avanzar hacia la internacionalización de los precios del combustible, “privatizando” su importación, venta y distribución.

NO HAY AGUA TAMPOCO

El remate es un intenso periodo de sequía. No solo implica incendios forestales, como los observados en la capital. Seguirá una caída sostenida de la disposición de agua tanto para uso humano y productivo como para la generación eléctrica. Además la inmensa mayoría de los productores agrícolas y ganaderos no se prepararon para un verano seco, caluroso, incendiario y atípicamente largo.

ELECTRICIDAD TAMPOCO TIENE SOLUCIÓN

No hay tecnología ni capacidad económica para contratarla y disponer todos los insumos, amén de las sanciones que impiden a las auténticas empresas del ramo, atendernos.

Conclusión:

De emergencia necesitamos un nuevo gobierno de emergencia. Formado de la unidad, del consenso entre todos los sectores incluidos los chavistas del gobierno. Advierto a Guaidó y compañía, empezar de cero sería mucho más peligroso. Calmar el país, recoger las armas, desarmar a las mafias y grupos armados por el chavismo en estos 21 años y ahora incontrolables, muchos al mando del hampa común y organizado, no es tarea para un sector político, de por sí además lleno de contradicciones, fricciones y debilidades.

REGIONES

NUEVA ESPARTA

He pasado largas temporadas en esta región y es triste lo acontecido. Un gobernador debilitado por el poder que nunca le otorgaron y que él no peleo. Ahora “llora como mujer lo que no defendió como hombre”. Un protector que debe protegerse de él mismo, con un ego tan grande que necesita varias casas para alojarlo, tan enorme como su incapacidad. Unos Alcaldes chavistas que más que pena dan lastima, por sus carencias, salvo rarísimas excepciones. El de la Asunción y el de Maneiro. El resto está como un jugador de “caimaneras” de béisbol, subidos a grandes ligas. Dios nos ampare. Lo positivo es que sí hay liderazgo capaz de suplantarlos.

CARABOBO-FALCÓN

Juro y no me condeno que la situación de sus gobernadores, no es más que un “trueque”, un cambio de escenarios para esconder el real. Lo que pasa a lo interno de los cuarteles es preocupante. El Alto Chavismo, al mejor estilo de los procesos penales en los Estados Unidos, entrega dos (2) fichas para ganar lo que no tiene: tiempo.

Los dos aludidos tienen amigos y enemigos. Lacava es una de las pocas voces con un pequeño auditorio en los Estados Unidos. Integrante del Grupo Boston. Victor Clark, es hijo putativo de la “Primera Combatiente”.

Triste que algunas figuras “miameras” en aras de ganar seguidores y aumentar sus réditos con la oficina que maneja las comunicaciones de Guaidó, digan lo que es y más lo que no es. Algunos dicen 100 y pegan una, si es que aciertan en algo.

Amanecerá y veremos.

ZULIA-TÁCHIRA

La Dama de Hierro del Táchira, comete errores conduciendo y sabe corregir. Le cierran una puerta y abre otras. Bernal le prepara una “emboscada”; la quiere fuera del cargo. Esta mujer además de bella es inteligente y audaz. Como mujer no sabe usar los “puños” pero si los “tacones”. Cuídate Freddy, tú le has dado 10 y ninguno la ha frenado. Ella aún no te ha dado. Cuando lo haga, no te levantaras.

Omar Prieto sigue solo en el patio. Por ahora su pelea su pelea es interna. Señor Prieto revise sus nombramientos. Deben entender que su compromiso no es con usted sino con el pueblo.

