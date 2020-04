Abrams: Maduro no tiene quien le preste dinero como hace cinco años

Para el secretario de estado norteameriano encargado de los asuntos de Venezuela Elliott Abrams, nuestro país no correrá el mismo destino de Cuba de pasar más de medio siglo en dictadura, aun cuando el país caribeño lleva un poco más de seis décadas bajo sanciones. Explica que desde el kremlin ya no hay suficiente apoyo económico para mantener a ambos regímenes.

“Claro que no, creo que Cuba es una excepción porque Cuba empezó como parte de la guerra fría con un nivel extremadamente alto de apoyo ruso, que vemos ahora, en el último año, que han dado a Venezuela los rusos, ni un centavo, están tomando recursos de Venezuela que es otra cosa”.

En entrevista concedida a lapatilla.com, Abrams indicó que en Venezuela hay alrededor de 2.500 agentes de inteligencia cuyo papel vital es evitar golpes de estado y conversaciones dentro del ejército, además de hacer de los militares gente que reciben ordenes de Nicolás Maduro sin poder ser el ejército nacional.

Referente al apoyo de Moscú hacia Caracas, sostiene que los rusos apoyan a Maduro a nivel político y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero señala que desde hace más o menos dos años, el régimen no recibe apoyo económico.

“Hasta digamos 5 años en el pasado estaban prestando mucho dinero, miles de millones de dólares, pero en el último año, dos años, nada. Nadie está dando dinero al señor Maduro, ni el Fondo Monetario, ni los chinos, ni los rusos, nadie está dando recursos, y creo que el nivel de apoyo que él tenía no existe hoy, y lo vemos en el caso de Rosneft, la compañía que está saliendo”.

Abrams enfatizó que el valor de Maduro para Rusia “ha bajado muchísimo”, y que los ingresos que tiene el régimen para arreglar los problemas “ha bajado tantísimo”, no cree que se esté ganando nada.

El diplomático es enfático en señalar que hay que negociar una transición hacia unas elecciones libres y un país democrático, indicó que hay muchas cosas que se pueden discutir, aun cuando está claro de que Nicolás Maduro no quiere negociar nada, y explica que su enfoque es su futuro de cómo quedarse en el poder.

“Lo que hemos dicho es como negociar en el futuro con otros venezolanos incluyendo gente del chavismo, gente del Psuv, del ejército, pero con Maduro hay un tema, su salida”, aseveró.

“Queremos absolutamente una transición pacífica, y sabemos los sociólogos, los políticos, o historiadores nos dicen, que una transición pacífica siempre es mejor, mirando al país. Cualquier país después de 5 a 10 años, es estable y democrático, pacífico, una transición pacífica sería mejor, es lo que queremos y por eso el secretario Pompeo habló del marco democrático, eso es lo que queremos, debería ser negociada entre venezolanos”.

Con respecto a la operación militar antidrogas en el pacífico y el caribe, el diplomático estadounidense ha expresado que han encontrado narcotraficantes con cocaína y otras cosas, es por ello que el poderío naval continuará, y por lo tanto no descarta ninguna operación contra el régimen venezolano. También se refirió a la incautación de droga realizada en Aruba.

“Es algo muy serio, pero muestra que tenemos fuerzas en el Caribe, y cuando el presidente (Trump) dice que tiene todas las opciones, existen, y si no están en el caribe el lunes, estarán el martes porque estamos moviendo barcos, porque las fuerzas existen. Hemos visto lo que está en la prensa y no quiero decir mucho de eso, estamos estudiando los detalles de lo que pasó, y no es el único incidente.

Tomando como acción la salida de Maduro, Abrams dijo que hay varias posibilidades, aun cuando Nicolás Maduro y Cilia Flores han postergado el tomar una decisión, considera que el mandatario venezolano debe pensar y repensar varios ejemplos como los planteados (Bin Laden, Manuel Noriega, Maumar El Gadaffi), para saber que tan bueno o “muy malo”, será su futuro.

Otro de los puntos abordados en la entrevista fue qué pasaría con Cuba, China y Rusia, si el régimen de Maduro finalizara, a lo que respondió lo siguiente:

“No hablamos mucho con los cubanos, no hemos hablado con Díaz Canel, Díaz Canel es nada, no hemos hablado con Raúl Castro sobre Venezuela. Bueno los chinos no están interviniendo, quieren sus préstamos, quieren su dinero, punto, para votar con los rusos en el Consejo de Seguridad.

Los rusos no los veo, porque si querían ayudar más, habían dado a Nicolás Maduro los fondos que necesita, que quiere él, y no lo vemos. Soldados para mandar no sé, cinco mil militares a Venezuela, eso no es admisible, el presidente Trump nunca permitiría eso”.

Como la mayoría de los venezolanos, el resto del mundo también quiere un cambio para Venezuela. Sin embargo, Abrams manifiesta su preocupación por los conflictos que están ocurriendo como el covid 19, la falta de gasolina, la salud, y la baja de los precios del petróleo.

“La situación se empeora debido al covid 19 y otras cosas, la gasolina, salud, por eso si podemos nosotros esperar en Washington, pero ustedes en Venezuela no pueden esperar porque la situación es débil”.

Por último, reconoce a Juan Guaidó como presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, y sostiene que el próximo jefe de estado venezolano deber ser escogido mediante elecciones libres.

“No vamos a escoger al próximo presidente de Venezuela, eso es para venezolanos, yo no voto en Venezuela, los venezolanos tienen que votar libremente y escoger su líder. El futuro de Venezuela tiene que ser decidido por venezolanos, libremente, no por Nicolás Maduro ni por los cubanos, por venezolanos libremente en elecciones presidenciales”.