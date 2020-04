Dólar paralelo se acerca a los 200 mil bolívares en menos de una semana

View this post on Instagram

Única cuenta oficial en instagram @monitordolar Twitter: monitordolarof _ Actualización del día 22/04/2020 1:00 PM Bs. 186.544,67. El valor asciende 7,80% con respecto a la publicación anterior, es decir Bs 13.491,97. _ @monitordolar tiene únicamente un compromiso informativo; brindamos el precio del dólar según diferentes entidades de importancia y mercados electrónicos dentro y fuera del país. La decisión que tome cada usuario sobre la información que suministramos, no tiene ninguna relación con nosotros. _ #monitordolar #monitordolarvzla #cucuta #dolar #inflacion #dolarparalelo #dolares #noticias #noticiasvenezuela #bitcoin #remesas #Venezuela #Caracas #Maracaibo