Diputado Velazco: la hambruna amenaza a Venezuela como el covid-19

(16 de abril del 2020. El Venezolano: El Diputado Juan Carlos Velazco, aseguro este jueves que la escalada del dolar frente a la inservible y devaluada moneda nacional se convertira en una amenaza mas para buena parte del pueblo venezolano porque lo que puede sobrevenir es un hambruna que cause mas victimas que el mismo COVID-19.

El parlamentario zuliano, representante del circuito Once del estado Zulia, refirió que todos los estudios de opinión reflejan que (88.72% ) de la Población no tienen ningún tipo de de Ingresos y ahorro y más del (77.31% ) de los Comercios tienen fallas de funcionamiento y en los productos, no le extraña que el regimen siga eludiendo su exclusiva responsabilidad en el desastre economico que le ha causado a los venezolanos su incompetencia en el ejercicio del gobierno a la cacareada e insoportable excusa de la guerra economica.

El tambien Secretario General de Accion Democratica en el Zulia, expreso su temor porque pueda desatarse en Venezuela una hambruna que pueda dejar mas victimas en el camimo que la misma epidemia del coronavirus, para colmo de males. Ya en Venezuela, agrego Velazco hay niños y adultos que han muerto de hambre, desnutridos, como ha sucedido en la guajira venezolana y otras zonas pobres del pais .

Al dia de hoy jueves 17 de abril, expreso, el salario minimo mensual que gana un venezolano, decretado hace unos meses por el usurpador de la presidencia de la republica , Nicolas Maduro, no llega a los dos dolares si lo calculamos en base al dolar paralelo que es el que marca la hiperinflacion. La ONU califica un salario de hambre aquellas personas que ganan 60 dolares mensuales, como sera el nombre q se le pueda dar a un salario menor de dos dolares; Se pregunto Velazco que puede comprar una familia de cuatro personas solamente con un salario de 250 mil bolivares mensuales. Eso no alcanza ya ni para medio carton de huevos.Lo peor de toda esta situacion es que Nicolas se hace el loco y no toca para nada, en sus constantes peroratas publicas, la dramatica situacion del hambre en Venezuela. Hace ya un mes, en medio de la pandemia de Covid-19 anuncio un subsidio a los trabajadores venezolanos, ofrecio pagar los sueldos para que no quiebren la empresas paralizadas por la cuarentena y cajas clap para todo el mundo. Pues ni bonos, ni subsidio ni cajas Clap. ---Se sabe de una miserable asignacion a traves del manipulador carnet de la patria con la cual no se compra ni un kilo de queso, apunto Velazco.

Maduro sabe que esta lamentable situacion que vive el pueblo venezolano puede desembocar en una peligrosa situacion que se escape de las manos producto de un pueblo asediado y acosado por el hambre, y sin embargo no es caoaz de buscar salidas a la crisis dejando el poder que usurpa y permitiendo la conformacion de un gobierno de emergencia nacional que busque soluciones en el corto y mediano plazo a la grave situacion politica, social y ecomomica de Venezuela. Ya para finalizar manifesto que Maduro y su camarilla comunista que asalta el gobierno de Venezuela seran los responsables de las muertes que sobrevengan en los proximos dias por causa del hambre,y recordo que se trata de crimenes de lesa humanidad para sumarselos a la larga lista por los cuales tendra que responder, mas temprano que tarde.