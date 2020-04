Obama brindará apoyo a Joe Biden de cara a las presidenciales

View this post on Instagram

El expresidente #BarackObama anunció este martes su apoyo a la candidatura presidencial de #JoeBiden.⁠ ⁠ "Ahora es el momento de luchar. Únete a Joe" #Biden, dijo #Obama en un video publicado en su cuenta en Twitter.⁠ ⁠ El respaldo de Obama es clave tanto con votantes como con financistas, ya que el exmandatario sigue siendo una de las figuras más populares e influyentes no solo del Partido Demócrata sino del espectro político estadounidense. ⁠ ⁠ Más detalles en el link en nuestra biografía.⁠ ⁠