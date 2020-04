Mafalda, Ginobilli y Fangio con tapabocas contra el coronavirus en Argentina

(14 de abril del 2020. El Venezolano).- Cuando el sol dio la bienvenida a una Buenos Aires que suma ya 24 días en cuarentena, los pocos habitantes que pisaron sus calles vacías este lunes 13-A encontraron algo insólito: las estatuas de la ciudad tenían la boca tapada.

Las figuras de Mafalda, Susanita y otros de sus compañeros de la tira cómica creada por el genial Quino, están en el barrio de San Telmo.

Mafalda, el exjugador de baloncesto Manu Ginobili, la leyenda del automovilismo argentino Juan Manuel Fangio y un largo etcétera amanecieron con sus rostros cubiertos por un "tapabocas" casero como parte de una campaña de la ciudad para concienciar a los habitantes de su uso para prevenir la expansión del coronavirus.

La estatua del exbasquetbolista está en el Paseo de La Gloria, Costanera Sur, Buenos Aires.

Ginobili, uno de los más grandes basquetbolistas argentinos (ganó cuatro anillos de la NBA y una medalla de oro en los Olímpicos de Atenas) reaccionó en Instagram a la iniciativa.

“¡Mi estatua en Buenos Aires también con mascarilla!”, compartió en la red social, con humor.Ad

El deportista no se quedó en ese detalle. A través de Twitter, ofreció varios consejos. “Cuantas más personas usen mascarillas en público, más efectivas se tornarán para todos”, apuntó, en español y en inglés. Y luego completó el mensaje: “Es muuuy importante pero no es LA solución. Mantener el distanciamiento social, lavate las manos y no te toques la cara! Abrazo virtual para todos!”.

La estatua de Fangio, leyenda del automovilismo mundial, también está en el Paseo de la Gloria.





Entre las nuevas medidas que llegan con la ampliación de la cuarentena en el país hasta el 26 de abril, la ciudad de Buenos Aires aprobó la obligación de usar mascarillas en los comercios y transportes públicos de la capital argentina a partir del miércoles.

En una rueda de prensa, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, puso énfasis en que el Gobierno aprueba el uso obligatorio de "tapabocas" caseros, como los que llevan las estatuas, y en la necesidad de reservar las mascarillas quirúrgicas para los profesionales sanitarios.

Además de las estatuas, los puntos centrales del transporte de la ciudad porteña también lucieron un aspecto renovado: Se pusieron pegatinas de huellas que marcan la distancia social recomendada en los andenes del Metro y Metrobus para facilitar que se cumpla el distanciamiento social mientras se espera el tren o autobús.

Con información de EFE