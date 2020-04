Suben cifras de contagiados de coronavirus en Venezuela

View this post on Instagram

#NoticiasEV Delcy Eloina anuncia cuatro nuevos casos, en Venezuela para un total de 175 contagiados. Indicó que los casos se encuentran dos casos en Aragua, uno Táchira, uno en Distrito Capital. Destacó que en Aragua son dos mujeres, en Táchira un hombre de 34 años y en Distrito Capital es una mujer de 27 años Afirmó que en Venezuela se han recuperado 84 pacientes y se mantiene nuevo fallecidos. . . #EVNews #Venezuela #DelcyRodriguez #Coronavirus #covid19 #10Abr