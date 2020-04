Diputado Velazco: Maduro tiene en sus manos la solución del problema

(10 de abril del 2020. El Venezolano).- A juicio del Diputado Juan Carlos Velazco, Nicolas Maduro esta obligado moralmente a alejarse del poder que usurpa en Venezuela para brindarle al pueblo venezolano la posibilidad de buscar salidas democráticas a la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país.

Segun el parlamentario de AD y Vicepresidente de la Comision de Desarrollo Social de la AN, Maduro es el unico causante de la postracion en que se encuentra el pais por su incompetencia manifiesta . Dijo Velazco que los datos economicos que maneja indican que en estos ultimos años la economía ha venido decreciendo durante mas de un lustro , sin negar que el precursor de toda esta catástrofe fue Chavez y que secundó Maduro, iniciándose un proceso inflacionario que volvio añicos el sueldo de los trabajadores venezolanos que con su salario minimo mensual no pueden comprar ni un desayuno para su grupo familiar porque no le alcanza el sueldo.

Planteó el Parlamentario que haciendo una evaluación "por encimita" de la gestión de Maduro, todo es pura perdida. En Venezuela, apunto, no hay uno solo de los servicios públicos que funcione y todos están colapsados, una muestra es el Sistema de Electricidad Nacional el cual está inservible, se encuentra por el suelo todos los días los venezolanos padecemos de apagamos, bajones que hacen invivible esta situación; Pero lo peor de todo es que ya no es solo que en nuestro país tenemos una crisis eléctrica, si no que también estamos atravesando una grave * CRISIS ENERGÉTICA *, al destruir la gallina de los huevos de oro del país, Pdvsa, quebrada al punto que hoy no llegamos a producir ni 600 mil barriles diarios de petroleo luego de haberla conseguido esta revolución en 3 millones 500 mil barriles. Las refinerías del país, están todas inoperativas, destartaladas, antes producían gasolina para el consumo interno y para la exportación, hoy no tenemos ni para nosotros, todos los estudios científicos reportan el 90.74 % de escasez de gasolina en el territorio nacional y vemos las calamidades que vive el pueblo día a día por las dramáticas colas y los hechos de corrupción que están a la vistas de todos en las estaciones de servicio , que sumado al 64.19 % de ausencia del suministro de gas doméstico a lo largo y ancho del país reafirman la crisis energética.

Tengo que parar, agrego el diputado, porque la lista del desastre causado a Venezuela por esta mafia revolucionaria es demasiado larga y el pueblo de Venezuela la conoce. Pero hay que hacer mencion especial de la Emergencia humanitaria Compleja de Venezuela provocada por el desastroso desempeño del regimen comunista en el manejo y atencion de la salud al punto que meses atrás tuvieron que finalmente aceptar la ayuda humanitaria de la Cruz Roja Internacional y de otros organismos internacionales de ayuda a las naciones que entra en situación de crisis, de pobreza y no pueden atender necesidades mínimas de sus pueblos y mucho menos garantizar el derecho constitucional a la salud como ha sucedido en Haití , Siria y ahora en Venezuela. Y para variar, nos alcanza una peligrosa pandemia del coronavirus que consigue a la totalidad de los hospitales del país desprovistos de las condiciones mininas para brindar una atención eficiente de salud al pueblo que acude en búsqueda de solución a sus males, agravada con la imposibilidad de obtener alimentos para poder subsistir lo cual lo hace más vulnerable a este virus. Y agregado a todo este rosario de problemas, el usurpador acaba de ser calificado de narcoterrorista, conjuntamente con altos funcionarios gubernamentales y Oficiales de la Fuerza Armadas acusados de responsables de un cartel de narcotraficante conocido como el de los Soles. Esta situación impide que Venezuela pueda recibir asistencia financiera y de otros ordenes que serviría para la lucha contra esta pandemia.

Sin embargo, dice Velazco,el gobierno norteamericano, apoyado por muchas naciones del mundo en su interés de que Venezuela recobre su régimen democrático, ofrece una salida mas o menos honorable al usurpador, y aun así se niega. -Se ve claramente que a Maduro y su camarilla desfalcadora solo le interesa es el poder por el poder, y el pueblo que se hunda .

