Nervis Villalobos afirma que nunca estará en una lista de buscados por narcotráfico

(08 de abril del 2020. El Venezolano).- El ex viceministro de Energía del Gobierno presidido por Hugo Chávez entre 2002 y 2006, que ha sido incluido por EEUU en una lista negra en la que se pone precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro, niega por completo todas las acusaciones que acaba de formular contra él el Ejecutivo de Donald Trump.

Nervis Villalobos asegura, en declaraciones a EL MUNDO, que "ni ha estado, ni está ni estará investigado por narcotráfico" a pesar de que la DEA le ha incorporado a un esquema en el que sitúa a los dirigentes chavistas que, a su juicio, convirtieron Venezuela en "un narcoestado que auspicia el terrorismo, uniéndose a las FARC [antigua guerrilla colombiana] para exportar toneladas de cocaína a EEUU".

Villalobos, que forma parte de la citada lista negra americana contra jerarcas chavistas pero a quien, sin embargo, no ha puesto precio a su cabeza, como sí ha hecho con Maduro, por el que ofrece 15 millones de dólares o con el ex jefe de la Inteligencia Militar Hugo Carvajal, por quien está dispuesto a pagar 10 millones, explica que está siendo investigado desde 2017 por la Corte de Houston (Texas). Concretamente por su participación en una supuesta trama de corrupción que gira en torno a la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Sin embargo, señala que su "única participación" radica en "haber tenido firma autorizada en una cuenta bancaria suiza que nunca usó ni para disponer de fondos ni para cualquier otro instrumento financiero". "Esto es un dato objetivo e indubitado", enfatiza quien recuerda que "se allanó a la extradición solicitada por EEUU" y "no la discutió" debido a su "nula participación en los hechos". "Preferí dar la cara y aclarar todo ante la Justicia de EEUU, que nunca ha decretado medidas cautelares contra mí". Además, precisa que "no ha colaborado ni está colaborado con la DEA" porque "no es una persona de interés" en la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, incide en que "desde que se inició la investigación no ha habido ninguna acusación distinta a la que originó la investigación abierta en 2017". "No he tenido relación directa ni indirecta con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela desde 2006. Ese año dejé el Gobierno y no he sido funcionario ni he participado en actividades ilícitas o incompatibles".

De manera paralela, la Fiscalía española considera a Villalobos, que se encuentra radicado en Madrid, responsable del lavado de más de 50 millones de euros de procedencia ilícita tras pasar el dinero por cuentas bancarias de Andorra, Chipre, República Checa, Panamá o Suiza. Pero también le atribuye un ingente patrimonio que está compuesto, según Anticorrupción, por un centenar de inmuebles en Marbella, más de 40 plazas de garaje o un chalé en La Moraleja.

Para defenderse de estas últimas acusaciones, el ex viceministro chavista ha aportado ante la Audiencia Nacional un informe pericial elaborado por el letrado Francisco Javier Vega, ex funcionario de la Inspección de Tributos entre 1994 y 2002, que concluye que Villalobos realizó una inversión de 6,1 millones de dólares en el Grupo Columbus "plenamente respetuosa con el ordenamiento jurídico internacional" y, concretamente, con "el sistema financiero y fiscal de Malta", donde se encuentra radicado el fondo Latin Real Estate en el que Villalobos introdujo sus fondos.

Recuerda este peritaje que el referido fondo "estaba autorizado por el Banco de España" y detalla que su inversión en este instrumento financiero buscaba "una optimización fiscal amparada en el sistema legal instaurado en uno de los países miembros de la Unión Europea y con observancia de la legalidad financiera y fiscal española". Por lo que la inversión, concluye, fue "totalmente transparente".