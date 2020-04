Ledezma: No se trata de venganzas, pero sin justicia no hay paz

(08 de abril del 2020. El Venezolano).- El exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma ha vuelto a hacer uso de las redes sociales para dar su opinión sobre un hecho en concreto, la justicia contra los personeros del régimen.

En su cuenta en Twitter Ledezma, quien se encuentra exiliado en España expresó que "No se trata ni de venganzas, ni de odios. Es que sin justicia no habrá paz, ni justicia sin paz. A Pérez y Pinochet los enjuiciaron e inhabilitaron y que yo sepa no eran narcos. Imagínense a Maduro y los del cartel".

Este mensaje aunque no va dirigido a alguien en concreto parece apuntar a las pretenciones de la oposición de crear un Gobierno de Emergencia Nacional, en el que ciertos personajes de la cúpula chavista tendrían una continuidad a pesar de las irregularidades cometidas en las últimas dos décadas.