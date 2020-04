Falleció médico venezolano en España por coronavirus

(03 de abril del 2020. El Venezolano).- El coronavirus se ha cobrado la vida del primer médico en la Región. El doctor Nerio Valarino González, de 59 años y natural de Venezuela, murió en la madrugada de este viernes en el hospital Reina Sofía de Murcia tras permanecer varios días ingresado en la UCI.

Según fuentes consultadas por LA VERDAD, el sanitario era internista y facultativo del servicio de Urgencias en el hospital Quirónsalud de Murcia. Valarino, que tenía varias patologías previas, ingresó en la UCI del Morales Meseguer el pasado 25 de marzo, tras dar positivo en Covid-19, y allí permaneció hasta el pasado martes, que fue trasladado al Reina Sofía para aplicar «tratamientos específicos» porque su salud había empeorado, apuntaron las citadas fuentes sanitarias.

"Todo está siendo muy cruel. Lo peor ha sido no poder despedirnos», confiesa entre lágrimas Nelly, esposa de Nerio Valarino. «Ahora mismo me encuentro devastada y desolada. Lo único que me queda son las muestras de cariño que estoy recibiendo por parte de los amigos y compañeros de mi esposo", relata. "Es muy triste que ni mis hijos ni yo le hayamos podido decir adiós".

Los sanitarios de Quirónsalud guardaron este viernes un minuto de silencio por la muerte de este médico, que era muy querido entre todo el personal. «Estuvo con nosotros hasta que su salud se lo permitió. Tras varios días de ingreso y de lucha contra este virus, hoy Nerio te despedimos para siempre y te llevaremos en nuestros corazones. Te pedimos, que donde quiera que estés, descanses en paz. Y mostramos a tu familia nuestro sentir y nuestro apoyo con este minuto de silencio», leyó uno de los sanitarios a las puertas del centro. El jefe del Servicio de Urgencias, Fulgencio Molina, relató que «estamos viviendo unos momentos muy tristes, aunque seguimos trabajando para dar el mejor servicio. La muerte de Valarino ha sido un palo muy fuerte».