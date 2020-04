Guaidó: Maduro es como el covid-19 todo lo que toca lo infecta

(02 de abril del 2020. El Venezolano).- A juicio del Presidente Encargado de Venezuela,Juan Guaidó, “lo mejor es que Maduro acepte la oferta de la comunidad internacional y se haga a un lado”.

Estas declaraciones las ofreció en una entrevista exclusiva al diario ABC, en la que indicó que “la decisión de quedarse o de irse a otro país se verá con la presión interna que hagamos y dependerá de lo tóxico que es o no para su entorno“.

“Maduro es como el Covid-19, todo lo que toca lo infecta, lo más sano para su entorno es aislarlo, ponerlo en cuarentena para atender la emergencia humanitaria”, agregó.

Sostuvo que no conoce a Clíver Alcalá y “no tengo información de lo que dice. Yo nunca he hablado con él“.

Aseguró que no asistirá a la citación del Ministerio Público: “No asisto no por el absurdo de lo que dice una persona, si no ese señor no tiene facultades y es un usurpador de la Fiscalía designada por la ilegítima Constituyente. Además, yo tengo prerrogativas constitucionales por ser el jefe del Parlamento y presidente encargado del país”.