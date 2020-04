Funcionarios del régimen ha secuestrado cinco miembros del equipo de Guaidó en las últimas 72 horas

View this post on Instagram

#NoticiasEV La primera dama del Gobierno de @jguaido, Fabiana Rosales (@fabiirosales), denunció que en horas de la madrugada funcionarios identificados como de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ingresaron la residencia de Demóstenes Quijada en la Boyera. Indicó que Quijada es asesor del presidente (E) Guaidó , y detalló que "en estos momentos está desaparecido". . . #EVNews #JuanGuaido #Venezuela #secuestro #DemosteneQuijada #Dgcim #2Abr .