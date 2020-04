Mala leche, por Jesús Elorza

(01 de abril del 2020. El Venezolano).- Todas las personas relacionadas con el atletismo conversan a diario sobre las complicaciones de la epidemia del Coronavirus (COVID- 19) que está afectando a todo el mundo. En particular destacan las negativas implicaciones que ha traído este virus en la actividad deportiva.

Progresivas suspensiones de eventos o competencias a puertas cerradas sin la presencia de público es el acontecer que a diario se observa en el mundo de los deportes.Un entrenador deportivo, explicaba la mala leche de la triplista Yulimar Rojas, que en plenitud de facultades y a punto de conquistar una medalla de oro olímpica, ve frustrada su aspiración, por la suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.Te voy a responder dijo otro entrenador, parafraseando al psicólogo motivador de La Vinotinto entre 2001 y 2007 Carlos Saúl Rodríguez, no es cuestión de leche, es cuestión de pava.-No te entiendo, explícate mejor.No pases por alto que recientemente, la atleta Yulimar Rojas, "reconoció públicamente el legado deportivo de Hugo Chávez y consideró que el trabajo que desempeñó fue un pilar fundamental para el deporte del país, porque impulsó muchos métodos para que el deporte llegara a los niveles más bajos del país, siempre tuvo amor por Venezuela y por el deporte en mi tierra".

¿Y eso que tiene que ver con la posibilidad de que suspendan las olimpiadas?Bueno, no se te olvide que en el caso del presidente Chávez y su revolución del siglo XXI su manera de actuar y las consecuencias de sus actos, han llevado al pueblo venezolano a calificarlo con el nombre de “Ciriaco el Pavoso” debido a que todo lo que toca o anuncia termina siendo todo lo contrario.-¿Y cuáles son los ejemplos en este caso?Primero, déjame puntualizarte que muchos son los que a diario se preguntan si el mal de ojo o cualquier tipo de brujería o pava realmente existe. Unos se niegan rotundamente a creer en esas supercherías y otros dejan una puerta abierta para no negarlo todo y para ello usan la expresión común “no creo, pero de que vuelan, vuelan”.

Pero en el caso de Chávez la situación de pavosidad no deja lugar a dudas:- ¿Recuerdas el caso de Magglio Ordoñez, que después de gritarle al mundo "Si soy chavista y qué? le cayó una pava arrechísima que lo hizo salir de las Grandes Ligas y con el tiempo solo le quedo decir que, después de inenarrables auxilios con especialistas en ciencias ocultas y sobrenaturales, la causa de su bajón en el béisbol fue su amistad con alguien muy pavoso.-Sammy Sosa le regaló su bate a Chávez y acto seguido se apagó definitivamente.-Bastó que Ciriaco el Pavoso hiciera una referencia en su show de los domingos Aló Presidente, para que el boxeador Héctor Manzanilla cayera ante un contendor de las islas Mauricio que tenía 27 derrotas en su haber.

Pastor Maldonado chocó en Los Próceres en una exhibición después de retratarse con Ciriaco.-Milka Duno, después de juramentarse en el Frente de Deportistas con Chávez, marcha de ultima en la clasificación de los pilotos y no ha estado entre los primeros 20 lugares en ninguna carrera.-La tragedia del Inca Valero comenzó cuando se hizo un tatuaje en el pecho con la cara de Ciriaco.

El clímax de este siniestro pavoso, fue cuando visitó las instalaciones donde se llevaba a cabo el Campeonato Mundial de Softbol Femenino en el Fuerte Tiuna y una jugadora del equipo de Hong Kong, fue herida por una bala fría o perdida, cuando disputaba un partido. Para complemento ese día era viernes 13.--En ese mismo evento mundialista, un estadio bautizado con el nombre de Ciriaco no se pudo utilizar por presentar fallas estructurales con riesgo de derrumbarse y ahora es un Elefante Rojo en las instalaciones de Fuerte Tiuna.-

Ciriaco el Pavoso, recibió en Caracas al seleccionador César Farías, tras el exitoso paso de la Vinotinto por la Copa América de Argentina, donde finalizaron en un relevante cuarto lugar. La pava no se hizo esperar : El Salvador venció a Venezuela 2-1 en amistoso de fútbol en Washington.-Y para sellar su pavosidad en los deportes, cerró con broche de oro al apoyar a Brasil en el juego contra Holanda y el resultado no se hizo esperar: Brasil fue eliminado. Ni siquiera los Orishas de Lula pudieron contrarrestar a Ciriaco.-Y tambien en la política, Ciriaco desplegó toda su pavosa influencia en aquellos lideres con los cuales se reunía: Nestor Kirchner (infarto), Zelaya (destituido), Marulanda (muerto); con Saddam Hussein salió a dar una vueltica en un lujoso Mercedes Benz y en menos de lo que lo que canta un gallo terminó en la horca. Y la botó de jonrón cuando dijo "Lo que es Bolívar para nosotros es Gaddafi para el pueblo libio" y el dictador termino en una cloaca de la ciudad.En fin, vuelvo a repetirte que lo de Yulimar no es mala leche sino el haberse plegado al espíritu de Ciriaco el Pavoso.Tienes toda la razón, de que vuelan vuelan....guillo con esos apoyos y reconocimientos a los causantes de la peor crisis que ha atravesado nuestro país. Yulimar, tu salto triple para superar la pava, debe ser: Cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres