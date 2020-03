¡Solidaridad! Médicos venezolanos ofrecen consultas gratuitas on line en medio de la cuarentena

(31 de marzo del 2020. El Venezolano).- Desde que el pasado 13 de marzo, el presidente Nicolás Maduro decretara la cuarentena por dos casos de COVID-19 en el estado Miranda, las cosas han cambiado enormemente en el país tricolor. Venezuela, una nación atrasada en el sector salud pero con un personal de calidad. Hospitales en países como España e Italia se desbordan, así que el mayor temor de la población venezolana es enfermarse y no tener a donde ir.

No obstante, en la comodidad de las casas, las preocupaciones no son exclusivamente el coronavirus, hay muchas dolencias y el miedo a una crisis hipertensiva y no tener a donde acudir ha llevado a un grupo de médicos a ofrecer sus servicios por redes sociales en línea, a modo de voluntariado.

El cardiólogo y miembro de la junta directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología (SVC), Carlos Ponte se refiere a esta labor en medio de una contingencia inédita. Contingencia que lo tomó lejos de su país, puesto que se encuentra en España, en medio de unos compromisos laborales que lo han dejado atrapado en el apartamento de su hijo en Barcelona, desde ahí, en medio de lo que él llama "la impotencia de no poder hacer nada" se sumó a la campaña.

"¿Por qué no ofrecer en medio de esta contingencia esta ayuda de forma voluntaria y gratuita?". Dice el doctor Ponte quien evita caer en el ocio para no dar pie a la ansiedad y a la angustia del encierro. Esa ansiedad a la que se refiere es la que muchos pacientes le han comentado vía mensajería directa de Twitter, en donde da consejos y se refiere al tema de la ´pandemia.

"Mucha gente está preocupada y con miedo a salir, entonces hay que orientarlos, darles un consuelo, explicarles cuáles son los síntomas de esta enfermedad y ofrecer tranquilidad", explica el experto quien responde dudas a toda hora, porque también ofreció su número de Whatsapp, entonces hay noches en las que el reloj marca las 2:00 a.m y sigue escuchando y respondiendo inquietudes.

A su juicio, la telemedicina es una ayuda para resolver ciertos problemas, además de transformarse en un granito de arena, y más en un país con un sistema de salud deteriorado.

El medico destaca que estas consultas en línea no son un remplazo de las consultas tradicionales, por lo que no todas las dudas pueden ser respondidas, pero si puede ofrecer una orientación en casos de hipertensión, pastillas para atacar ciertas patologías y ordenar a ciertos pacientes a acudir a un centro médico, en caso de presentar algún problema de gran escala que no pueda ser atendido desde la distancia.

"La mayoría de los pacientes son personas con ansiedad, falta de medicamentos y aquellos que dicen tener problemas respiratorios que son muy significativos y quieren saber si es coronavirus, los escuchas, les pides los exámenes y así".

Desde que publicó el mensaje en Twitter, recibe entre 15 y 20 mensajes diarios y se mantendrá proporcionando la ayuda hasta que la pandemia acabe.

Consulta de cuatro patas



Covid-19 no solo repercute a los seres humanos, las crisis que se vive en los hogares cuando hay un problema de salud, también afecta a las mascotas. Es por eso que Yobani Quintero, quien lleva algunos años alejado del mundo veterinario por problemas de salud, retomó su profesión, pero esta vez, en línea, algo que lo satisface.

Este especialista vive en Maracaibo y se dedica a hacer asesorías y luego de leer por horas tweets de médicos latinos que ofrecían sus servicios para no abarrotar las emergencias de los hospitales, se dio cuenta que los animales también necesitaban ayuda, por ende ha recibido una gran cantidad de pacientes.

La mayor inquietud de aquellos que lo consultan es saber si los perros, gatos y otras mascotas son capaces de contraer el virus, a lo que este responde que no, pero que no están exentos de poder transportarlo en la superficie de sus cuerpos.

En Maracaibo, estado Zulia, así como otras ciudades del mundo algunas clínicas veterinarias han cerrado, y esto complica la posibilidad de saber a dónde acudir y aumenta el nerviosismo ante un posible problema de salud animal, por lo que el tuitero se le ocurrió la idea de publicar por ciudades, los centros veterinarios para animales que están abiertos, para que cada quien sepa a dónde ir.

Así como con los humanos, Quintero resalta que no todo puede ser resuelto vía virtual. "Hay casos en donde es inevitable ir a centros de salud".

El alcance de la ayuda de Quintero trasciende de las fronteras venezolanas. España y Chile son algunos países. De todos estos destinos ha recibido, fotos y videos de mascotas para que el doctor con 18 años de experiencia les de una respuesta satisfactoria.

Estas ayuda son totalmente gratuitas, y para Yobani el mejor pago es el agradecimiento.