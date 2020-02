¿Qué es la Cuaresma?

(26 de febrero del 2020. El Venezolano).- La Cuaresma es un tiempo litúrgico que dura 40 días antes de la Semana Santa, en la cual se conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, informó unionjalisco.mx.

Con el Miércoles de Ceniza inicia la Cuaresma. Para los católicos es un tiempo de reflexión y preparación.

El Miércoles de Ceniza 2020 se conmemora el próximo 26 de febrero. Ese día los fieles acuden al templo a que les sea impuesta una marca con ceniza en la frente.

La ceniza surge de las palmas que fueron bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior.

La tradición señala que durante la Cuaresma, los católicos se deben abstener de comer carne y realizar ayuno.



¿Por qué la Semana Santa es movible?

Semana Santa 2020 inicia el domingo 5 de abril y concluye el 11 de abril. El Jueves y Viernes Santo caen el 9 y 10 de abril, respectivamente.

Semana Santa cae en diferente fecha cada año, esto se debe a que se celebra el primer domingo de luna llena después del equinoccio de Primavera, el cual ocurre alrededor del 21 de marzo.

Al principio se tenía en cuenta que no coincidiera con la celebración de la Pascua Judía, pero con el paso del tiempo se fue perdiendo esta costumbre, al menos en Occidente.

Así el Domingo de Pascua acontece en un paréntesis de 35 días, entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

¿Se puede comer carne el Miércoles de Ceniza?

No. El Miércoles de Ceniza y todos los viernes de Cuaresma, así como el Viernes Santo son días de vigilia, es decir, no se come carne.

Aunque al paso de los años, la Iglesia Católica ha relajado el ayuno cuaresmal, incluyendo la prohibición de comer carne.

La Enciclopedia Católica señala que “la Santa Sede ha concedido sucesivos indultos para permitir la carne como alimento en la comida principal, primero los domingos y después en dos, tres, cuatro y cinco días a la semana, hasta casi abarcar todo el período (de Cuaresma). Más recientemente, el Jueves Santo, en el que siempre se había prohibido la carne, ha venido a ser beneficiario de la misma indulgencia”.

La razón por la que no se come carne en vigilia se debe a que los católicos honran la penitencia de Jesús, que pasó 40 días en el desierto en ayuno.

¿Qué significa no comer carne en Cuaresma?

La razón por la que no se come carne en vigilia se debe a que los católicos honran la penitencia de Jesús, que pasó 40 días en el desierto en ayuno.

¿Por qué son 40 días de Cuaresma?

La Cuaresma dura 40 días debido a que este número es un símbolo importante en la Biblia.

Fueron 40 días de diluvio, 40 años los que el pueblo judío peregrinó en el desierto, 40 días los que Moisés y Elías pasaron en la montaña.

Además, Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto antes de comenzar su vida pública. El Evangelio Según San Mateo narra que estando en el desierto, Cristo fue tentado por el Diablo.

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo.

Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre.

Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.

El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.

Después de esto le transportó el diablo a la santa ciudad de Jerusalén, y le puso sobre lo alto del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues está escrito: Que te ha encomendado a sus Ángeles, los cuales te tomarán en las palmas de sus manos para que tu pie no tropiece contra alguna piedra. Replico Jesús: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios.

Todavía le subió el diablo a un monumento muy encumbrado y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todas estas cosas te daré si, postrándote delante de mí, me adoras. entonces Jesús le Respondió: Apártate de ahí Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor Dios tuyo, y a él sólo servirás.

El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.