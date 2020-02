Activista de DDHH advierte que en Venezuela aún no se presenta un plan de acción contra el Coronavirus

(26 de febrero del 2020. El Venezolano).- El activista de Derechos Humanos Alfonzo Bolívar refirió que mientras el Coronavirus se expande de manera acelerada por el mundo, el régimen de Nicolás Maduro, sigue sin presentar un plan de acción o medidas preventivas contra esta epidemia.

En este orden Bolívar explicó que “la única forma de combatir este virus por ahora consiste en tener buenas defensas, alimentarse bien, buena higiene personal, usar tapa bocas y contar con un buen sistema de salud pública, sin embargo estas medidas no se cumplen a cabalidad en Venezuela, lo que hace a su población más vulnerable aún”.

De igual forma el activista consideró importante visualizar a los miles de venezolanos que salen y han salido a otros países vecinos y que llegan con bajo pesos y con las defensas bajas, “lo que los hace víctimas potenciales de esta pandemia”.

Recordó Bolívar además que “por años los países de este hemisferio se hicieron la vista gorda con el problema venezolano y hoy son victimas de una sobre población que nunca estimaron que podrían recibir, hoy muchos países de este continente tienen los servicios públicos como hospitales y escuelas abarrotados, y sin existir ninguna pandemia por ahora, sin embargo nos preguntamos como será con una epidemia como el coronavirus”.

Ante este panorama Bolívar recomendó la activación del TIAR en la región. “Muchos Venezolanos esperamos que se active el TIAR, es un deber de los estados americanos; este mecanismo paralizaría la migración forzada y garantizaría el retorno de muchos venezolanos al país”.

Aseveró que según las cifras que maneja las Organización para Naciones Unidas ONU “en el caso de este fenómeno migratorio en masa cuando cesa la crisis en el país, entre el 20 y 30 % de los ciudadanos regresan a sus países de origen, tomando esto en cuenta los países deben pensar en lo beneficioso que puede representar para ellos que termine la dictadura en Venezuela; muchos problemas sociales con los que no contaban en la década podrían bajar significativamente”.

Bolívar acotó que mientras en el mundo se preparan hasta para una posible suspensión de los juegos olímpicos, en Venezuela no existe ningún plan con respecto al corona virus. “El sistema de salud pública no funciona, los medicamentos no se consiguen o son de alto costo, un gel antibacterial o una mascarilla pueden resultar sumamente costosos para el venezolano promedio que no tiene ingresos en dólares”.

“Por está razón hago un llamado a los organismos internacionales a estar atentos en colaborar con ayuda humanitaria en caso de presentarse casos de coronavirus en Venezuela”.

Bolívar reiteró que la única forma de recuperar el sistema de salud pública y la salud del venezolano en general, es logrando un cambio de modelo y de gobierno urgente y esto se podría acelerar con la activación del TIAR, “lamentablemente mientras siga el régimen de Maduro en el poder, proseguirá su genocidio continuado y el país estará en riesgo ante pandemias nuevas como el coronavirus y ante enfermedades antiguas que ya han sido erradicas en muchos países”.

Nota de prensa