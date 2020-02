¡Temerario! Guaidó dice que el 10M si se hay que tumbar muros se hará

(21 de febrero del 2020. El Venezolano).- El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó convocó a una movilización para el próximo martes 10 de marzo hasta la Asamblea Nacional, “Si tenemos que saltar muros, los haremos, si hay que derribarlos, también lo haremos, los llevaremos por el medio. Tenemos el apoyo del mundo, y sí podemos”, afirmó.

“Hoy convoco a cada sector, mujeres, estudiantes, gremios, sindicatos a levantar sus banderas con fuerzas desde la calle hasta lograr la elección presidencial realmente libre. Hoy pido que el 10 de marzo vayamos juntos a la Asamblea Nacional, cada uno de los sectores a presentar su pliego nacional de conflicto para tener una solución a la crisis”, agregó el jefe del parlamento.

“Vamos caminando, marchando con fuerza en cada rincón, vamos a la calle a exigir porque Venezuela no se acostumbra, porque vamos a lograr la libertad, no estamos dormidos, estamos preparando el momento oportuno”, exclamó Juan Guaidó.

“Este pliego no es solo para tener agua, luz, autonomía, las tablas salariales, el respetar a quienes han sido despedidos por pensar distinto, esos son derechos no son suficientes, les pido que vayamos mucho más allá: recuperar la democracia”, explicó Guaidó.

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó desde la Asociación Médica Venezolana

“Hoy es un día importante para el país, hemos visto a un pueblo que hace eco ante el mundo: Venezuela no se rinde, no nos arrodillamos ante la dictadura, estamos firmes de pie dándole la cara a la gente. Hoy vemos como un país sobrevive y el mensaje es muy claro: Venezuela no se rinde”, destacó el máximo representante de la Asamblea Nacional.

El Presidente encargado reiteró que “Venezuela vive un conflicto, esto terminará cuando reivindiquemos a cada venezolano, cuando logremos la libertad, la democracia y logremos el desenlace de la Venezuela que estamos construyendo; el mundo nos acompaña”.

Al referirse a las ultimas declaraciones de Nicolás Maduro, “ayer preguntaba por mi número de teléfono, está desesperado, están asustados porque saben que tenemos una interlocución con el mundo, porque saben que podemos enviarlo al país que él quiera (…) vemos una persona disociada con unos adjetivos, que bueno… todos sabemos que es un dictador”.

Guaidó aprovechó la oportunidad para dirigir unas palabras a los aliados del Maduro, “el que abone, apoye el proceso de democracia será bienvenido siempre. No estamos jugando carritos. Nicolás, pregúntale a tu entorno, ellos saben que nosotros tenemos garantías, saben que hemos hablado con presidentes”.

Tras los recientes hechos entorno a la detención del Juan José Márquez, el jefe del parlamento condenó que “se meten con los familiares de los dirigentes, y no estoy hablando de mi tío, esta dictadura quiebra cualquier código”.

En relación a las constantes amenazas del régimen para meterlo preso, Guaidó respondió que “si me quieren enviar a la cárcel aquí estoy, haré el sacrificio que sea necesario para abrir las puertas de la libertad en este país, es el momento de Venezuela”.

Sobre los últimos anuncios del Grupo de Lima para el restablecimiento de la democracia en Venezuela, Juan Guaidó reveló que “El pliego nacional de conflicto está respaldado por el Grupo de Lima (..) en el Grupo de Lima dijeron que la democracia se restablecerá en Venezuela solo a través de elecciones presidenciales libres para lo cual se requiere un CNE independiente. Ayer al Grupo de Lima se incorporó Bolivia, Haití y República Dominicana para que los venezolanos tengan voz para decidir su futuro”.

“Es el momento de los venezolanos, el acompañamiento lo han visto día tras día con acciones, sanciones a quienes respaldan a la dictadura, el miércoles me llamó el presidente Iván Duque para hablar sobre la Comunidad Andina y de mantenernos en el Mercosur, mientras el dictador se aísla”, comentó.

Al recordar la ovación en el Congreso de los Estados Unidos durante la discurso de Donald Trump, Guaidó enfatizó que “el aplauso que recibí en el Estado de la Unión fue para el esfuerzo de todos los venezolanos, yo no me paré ahí porque me llamo Juan Guaidó, en Venezuela no hay lucha por el poder sino para recuperar la dignidad”.

“La dictadura no puede hacer nada, solo dilatar el dolor, aislando a los presos políticos como hacen con el caso de mi tío, yo me niego rendirme. Intentaron dividirnos peor todo lo que se compre con dinero es barato. La lealtad y el amor por el país no tienen precio, se lo dije a la dictadura: van a botar ese dinero, mejor sale invertirlo en el JM de los Ríos (…) Hemos sacrificado todo, hasta la vida, recuerdo a Fernando Albán, al capitán Acosta Arèvalo, a Óscar Pérez, a Cesita y Pipo Rada”, recitó Guaidó.

Sobre las reiteras manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro en el pasado, el presidente interino consideró que “no le huimos a los retos, no le huimos a la adversidad, extendemos la garantía a todos los sectores que se pongan del lado de la Constitución. Nos vamos a ir a la calle por un país, otra vez a la calle, sí, a exigir, hasta que sea necesario, hasta hacer realidad ese pliego nacional de conflicto, hasta que el mundo llegue a ayudarnos, hasta que sea necesario”.