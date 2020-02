Guaidó oficializó retorno de Venezuela a la Comunidad Andina

(21 de febrero del 2020. El Venezolano).- Juan Guaidó presidente encargado, de Venezuela informó mediante el Centro de Comunicación Nacional, el reintegro oficial de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

A continuación el comunicado íntegro emitido por Guaidó:

En mi condición de Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela, me dirijo a mis conciudadanos y a la opinión pública internacional, para informar que acabo de conversar con los presidentes de Colombia, Ecuador y Perú, además de la canciller de Bolivia, y en uso de mis atribuciones como Presidente (E) de la República, hemos decidido que Venezuela forme parte nuevamente del Sistema Andino de Integración, revirtiendo así decisión acaecida en el año 2011 donde Hugo Chávez retiró abruptamente a Venezuela de este bloque, en contravención de nuestro interés nacional. Así, Venezuela vuelve a la CAN, de donde nunca debió salir.

Tomamos esta decisión, conscientes de que entrar a la CAN nos vincula de una nueva manera con ese Sistema Andino de Integración (SAI) que tiene como miembros plenos a nuestros hermanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países con los que tenemos un acervo común e intereses congruentes y que, además, tiene como países asociados a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, además de España como países observadores.

Venezuela se propone con su entrada al Sistema Andino de Integración y a la Comunidad Andina de Naciones, fortalecer nuestras instituciones en la subregión andina, en aras de construir juntos una zona de Libertad, de Paz y de Democracia para el bienestar y el progreso de nuestros ciudadanos.

Trabajaremos intensamente para hacer más efectivo el proceso de integración, con una agenda focalizada en las áreas de comercio, inversiones, servicios, interconexión, identidad andina, migración y movilidad de nuestros ciudadanos, entre otros factores, para que los beneficios económicos permeen a las demás esferas de la sociedad, propiciando la libre circulación de bienes, servicios, capitales, tecnologías y personas.

Venezuela regresa a la Comunidad Andina, de donde nunca debió salir, dado que la economía venezolana es complementaria con todas las economías de la subregión, que en algún momento en la década de los noventa del siglo XX ofreció una Balanza Comercial de signo positivo para nuestro país y para nuestros socios; por lo que pertenecer a este bloque permitirá aprovechar al máximo nuestras capacidades productivas como palanca para reactivar nuestro aparato productivo y así, superar la Emergencia Humanitaria Compleja Agravada que actualmente vivimos producto de la crisis.

Dado que la CAN no es solo cooperación económica sino también social, nuestra incorporación busca igualmente la promoción de recepción de cooperación internacional de la región, para atender al impacto que la crisis humanitaria existente en Venezuela. Finalmente, la reincorporación a la CAN busca la protección de los derechos de los venezolanos que actualmente se encuentran en los demás Estados Miembros, bajo la figura de la “Ciudadanía Andina”, otorgándoles así, la totalidad de los derechos previstos en los acuerdos de la CAN.

Hoy dejamos clara una vez más, nuestra voluntad por ser libres, prósperos, vivir en paz y con bienestar en un sistema de instituciones democráticas. Venezuela regresa a la Comunidad Andina, de donde nunca debió salir, y menos por el capricho del personalismo que antepuso los intereses ideológicos al interés nacional de todos los Venezolanos.