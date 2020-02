Evo Morales amenaza con llamar a "militares patriotas" si no admiten su candidatura

(21 de febrero del 2020. El Venezolano).- Un día después de ser inhabilitado para competir en las elecciones, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, dio a entender que no creía que la decisión fuera final -pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) afirmó que esta es inapelable- y realizó una amenaza pública: “Si no me puedo candidatear, sepan que en Bolivia tengo contacto con militares patriotas”, destacó Infobae.

La declaración guarda un parecido con una realizada a principios de enero, cuando planteó la posibilidad de crear “milicias armadas” como en Venezuela, en caso de regresar al país. Ella encendió una importante polémica y llevó a que el gobierno argentino -país donde se encuentra desde diciembre de 2019 como refugiado político- le pida que baje el tono beligerante de sus expresiones.

Días después, militares retirados revelaron en una carta que Morales de hecho ya había considerado la idea. “Evo Morales sugiere a ciertos suboficiales y sargentos (…) desarrollar proyectos de ley tendientes a la descolonización de las Fuerzas Armadas. (…) Este proyecto debió estar dirigido a la creación de la Guardia Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia”, reza la misiva, enviada el pasado 17 de diciembre, en plena crisis política. Días después, en medio de una ola de críticas, Morales retrotrajo sus declaraciones.

El último mensaje de Morales tuvo lugar en una entrevista con el medio brasileño Folha de Sao Paulo, luego de una conferencia de prensa convocada para abordar su inhabilitación.

El ex presidente volvió a asegurar que ganó las elecciones del 20 de octubre, que observadores calificaron de viciadas, y aseguró que no hay garantías de que los comicios del 3 de mayo sean transparentes. Además acusó al gobierno interino de ser “una dictadura que responde al poder de Estados Unidos”. Y cerró con una definición de cariz similar a la primera: “Estoy muy sereno. Es la patria o la muerte”.

Durante su conferencia, que tuvo lugar en Buenos Aires Morales dijo que todas sus acciones, tanto la decisión de llamar a nuevas elecciones como candidatearse a senador por Cochabamba, fueron “por el bien de Bolivia”. “No hice trampa en nada, me robaron esta elección (…) Aún así, acepte realizar otra (elección) debida a esta evaluación fraudulenta de la OEA de que había irregularidades en el conteo de votos”, expresó.

Con respecto al gobierno interino, agregó: “Ellos me tienen miedo y le temen a la democracia. Ni siquiera quieren que regrese al país. Poco después de que se conociera la decisión del TSE, Áñez realizó una publicación celebratoria, si bien no nombró a Morales directamente: “Tenemos una nueva Bolivia, con instituciones sólidas, que cumplen la ley y hacen justicia. Mientras más fuertes e independientes sean nuestras instituciones, el futuro será mejor para nuestro pueblo y nuestro país”, dijo.

El TSE, por su parte, explicó en una conferencia de prensa que la decisión se debe al hecho que Morales no cumple con el requisito de residencia, excluyente para poder competir. Y detalló cuales deben ser los tres requisitos necesarios para cumplirlo: “Considera el principio de residencia habitual registrado; debe ser donde desarrolla su proyecto de vida; y se requiere la residencia efectiva en ese distrito”.

Con esta decisión, el ente electoral dio por concluido el debate que se había gestado el pasado 29 de enero, cuando se anunció que Morales volvería a Bolivia pero como senador, lo que provocó especulaciones de todas las agrupaciones políticas. La decisión en este sentido había trascendido el miércoles, pero el anuncio oficial llegó un día después, consecuencia de fuertes presiones en ambos sentidos recibidas por el órgano electoral. No obstante, con su declaración al medio portugués, Morales dejó entrever que no considera que su inhabilitación sea definitiva.