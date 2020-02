300 pasajeros quedaron en el limbo tras suspensión de TAP

(18 de febrero del 2020. El Venezolano).- Luego de la sanción de suspensión de vuelos por 90 días a TAP Air Portugal emitida este lunes por Ministerio de Transporte Aéreo, 300 pasajeros quedarán varados este martes según el itinerario previsto en la aerolínea.

Según el Gobierno, la compañía cometió graves irregularidades en el vuelo TP173 del pasado martes en el que viajaba el líder opositor Juan Guaidó. Evalúan multas y suspensión definitiva.

“Queremos informar que incumplió normativas aeronáuticas: no posee información de fumigación, no se habían hecho la identificación de las personas que se encontraban en la aeronave y los formularios utilizados en el vuelo no se corresponden”, expresó el ministro Hipólito Abreu.

Dos vuelos diarios

La empresa realiza vuelos desde Maiquetía los días martes y sábado en un avión 3-30 con capacidad para 330 pasajeros.

A primeras horas de hoy, el personal suministrará información a los viajeros, la mayoría en el estado Vargas, sobre planes alternativos que comprenden desde el reembolso, reprogramación de vuelos o embarques en otras aerolíneas con las que mantiene convenio para que lleguen a su destino a través de vuelos de conexión.

Un representante de otra aerolínea dijo que la ruta directa a Lisboa se realizan solo con esta aerolínea, sin embargo por conexión puede apoyarse con vuelos de COPA hasta Panamá, Iberia y AirEuropa a Madrid y hasta con la aerolínea Turkish Airlines, “depende de los convenios que mantenga con estas aerolíneas”.

Sin derecho a la defensa

La aerolínea portuguesa TAP dijo este lunes que no comprende las razones por las que el gobierno de Nicolás Maduro suspendió durante 90 días sus operaciones en el país y aseguró que cumple todos los requisitos legales y de seguridad que exigen las autoridades.

La compañía “no tuvo ni siquiera la posibilidad de ejercer el principio de contradicción” ante la medida de suspensión, refirió la fuente.

El ministro de Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, calificó las acusaciones en una rueda de prensa en Bruselas de “maniobras” para desviar la atención de las agresiones que sufrió Guaidó a su regreso a Venezuela