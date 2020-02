Esposa de alcalde chavista le anularon la visa americana y no pudo viajar a EEUU

View this post on Instagram

#NoticiasEV La esposa del alcalde chavista José Vicente Rangel Ávalos, Gabriela Chacón y su hijo se quedaron vestidos y alborotados, tras no poder viajar a Estados Unidos, por no tener la visa. A través del periodista José Vicente Antonetti, se conoció que planeaban viajar a Tampa desde Panamá este domingo, en el vuelo de Copa, sin embargo, no los dejaron abordar el vuelo. "Les anularon la visa americana", comentó el comunicador en su cuenta en Twitter. . . #EVNews #JoseVicenteRangelAvalos #EstadosUnidos #Sanciones #RegimenDeMaduro #sosvenezuela #madurodictador #17Feb