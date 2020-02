El chavismo criminal no descansa por Ángel Monagas

Se dice fácil, no lo es realmente. Me refiero a esas personas que culpan al pueblo venezolano por no hacer nada ante los abusos de la tiranía.

Muchos desde el año 2000, hemos librado distintas batallas para enfrentar lo que sabíamos era el enemigo mortal de nuestro país, más precisamente de nuestro estilo de vida, que es lo realmente atacado por los regímenes comunistas y criminales que nos gobiernan.

Quizá ante la ausencia de modelaje de auténticos líderes y dirigentes políticos, sencillamente se cansaron, dejaron de creer y de encontrar razones para luchar. Su única motivación es la personal, la de su familia y su entorno inmediato. Carecemos de espacio para analizarlo en profundidad. Sin embargo, ratifico, la culpa no ha sido de los venezolanos que en masa incontables veces respaldaron.

En Venezuela algunos estudiosos han determinado que no tenemos una dictadura, ni un comunismo (aunque a mi juicio sí), ni un totalitarismo o algo parecido.

Hablan de un sistema criminal que nos gobierna.

Coincido con esta conceptualización y le agregó algo más grave: Es un mecanismo de control, de represión, con fines económicos, basados en someter a la gente en una especie de esclavitud, producto del miedo, de la depresión que te va causando, para desanimarte y convencerte, de que no hay salida, esto llegó para quedarse. Por eso he dicho: El pueblo venezolano se siente “Atrapado y Sin Salida”.

Así trabaja este aparato de gobierno. En paralelo, a través de una coexistencia con grupos criminales en cada región o estado.

En Bolívar es la mafia del oro, en Zulia es el contrabando de mercancías, de gasolina, etc.

En todas está presente un elemento delictivo común: el narcotráfico.

Estos grupos se han repartido el poder y se “entienden” políticamente para gobernar. Uno va a Margarita y observa la mafia de árabes, encontrándose curiosos personajes. Igualmente los denominados “testigueros” (oriundos de las islas de los testigos, muy cerca de Trinidad), que hacen gala de poder, de dinero e infunden temor. Con ellos no te puedes meter.

Eso ocurre repito en todas las regiones.

En Sucre, en las zonas cercanas al Golfo de Paria, gobiernan grupos criminales. Y así sucesivamente.

Los comunistas como es tradición mundial, han hecho alianzas con todas estas organizaciones para someter a la población. Por eso la Unión Soviética prevaleció 80 años y la narcotiranía cubana lleva 60, convirtiéndose en el aeropuerto donde más criminales aterrizan y se aprovisionan.

Para hacernos cortos y sin abundar en muchas profundidades, en 20 años este sistema criminal ha logrado crear una cultura de migración, absolutamente contraria a nuestra tradición cultural ni siquiera en los tiempos de independencia. A ellos les interesa que tu concluyas “hay que irse, no tengo otra opción”. Y con la “somalización” que vive el país, la gente ha tomado esa salida: Aeropuertos, puertos, alcabalas, cualquier medio que te permita alejarte.

Todos alguna vez y en repetidas ocasiones nos sentimos cansados, agotados, desanimados, lloramos, suspiramos, sufrimos al ver las necesidades, las injusticias. Llegamos a la misma conclusión.

Uno en medio de las carencias se acostumbra por resiliencia, a leer de todo para fortalecer la capacidad de aguante. Leo el blog de un pastor cristiano “j.contreras.com” y encuentro esta lectura: “Hace años escuché a Enoc Gutiérrez –un buenísimo predicador mexicano- explicar que los ataques del enemigo suceden con más efectividad “después de esta fidelidad”. Con los años he comprobado –a veces personalmente- que uno de los errores más grandes de los creyentes es relajarse después de una victoria espiritual. Todos pasamos por momentos de éxito… llegamos a un apogeo emocional que nos emociona y luego sufrimos (o aun provocamos) un peligroso “bajón” en nuestro enfoque. Tú crees que porque has hechos las cosas bien y ha habido resultados aceptables tienes el derecho de bajar la guardia, relajarte y reposar. No es cierto. Ten cuidado… recuerda que tu enemigo no descansa. El vino para hurtar, matar y destruir (Juan 10:10), anda alrededor buscando devorarte (1Pedro 5:8) y tiene la intención de derrotarte… usará cada dardo de fuego que pueda lanzarte (Efesios 6:16) y si tiene la ocasión se atreverá a pedir permiso para zarandearte como a trigo (Lucas 22:31). Créeme, si te duermes tu enemigo sembrará cizaña entre tu trigo (Mateo 13:25) y echará a perder tu cosecha”.

De inmediato recuerdo todos los momentos cuando celebramos hechos, que supuestamente iban a terminar este sistema criminal. Por ejemplo, la elección de Guaidó como Presidente de la AN y su posterior asunción del poder ante la usurpación de Nicolás. La mayoría del pueblo venezolano se alegró. “Ahora sí” decían muchos. Más recientemente la gira de Guaidó por Europa, la reunión con Trump, la asistencia al discurso del estado de la unión en el congreso de Estados Unidos y pare usted de contar.

Por lo general después de esas explosiones de felicidad, al corroborar la triste realidad que con el tiempo no cambia, nos sacude una gran depresión. Una contribución en ello, han tenido algunas vedettes comunicacionales; Periodistas que desde el exterior y otros desde la propia Venezuela, ensalzando sobremanera los presuntos logros y avances. Han renunciado a ser periodistas y se han dedicado más bien a ser voceros.

Recuerdo una, sin nombrarla, esposa de otro periodista, que empezó siendo dura crítica y ahora es más “guaidosista” que la propia Fabiana.

No se mal interpreten mis palabras. Hoy por hoy, Juan Guaidó, un joven lleno de buenas intenciones, es el único sobreviviente político con alguna posibilidad de cambiar estos escenarios. Hay otros y otras, con menos oportunidades circunstancialmente para hacerlo.

Lo digo, porque yo, que nunca renunciare a ser crítico, “antipoder” por naturaleza, caiga quien caiga, apuesto por su éxito, sin desnaturalizar mi labor comunicacional.

No quiero divagar en las realidades alrededor de la joven figura, quienes tienen más que explicar que ofrecer, lo que quiero resaltar es que los venezolanos, la opinión pública en general, no comprende, que no combatimos a un hombre, a uno que ejerce ilegítimamente el poder como Maduro, con limitaciones mentales y en especial espirituales, sino a todo un entramado de intereses, ajenos al derecho, ubicados estratégicamente en el ala de la ideología socialista, comunista, con fines distintos a los políticos.

El problema es que el poder les ha permitido fortalecer sus consorcios, sus negocios y ellos no se derrotaran en una sola batalla.

Un periodista zuliano esta mañana me mostraba un twitt del actor y director teatral en Caracas, Héctor Manrique, donde señala una verdad más grande que el puente sobre el lago: “Lo de Ecuador deja claro una cosa: Si no haces lo suficiente para salir de Maduro, Maduro hará lo suficiente para salir de ti. Los dictadores funcionan así!”

Lógicamente no comparto lo de “Dictador”, por las razones esgrimidas al principio. Si Maduro fuese dictador, al menos habría seguridad, por mencionar un solo elemento.

Ahora Héctor Manrique tiene toda la razón en lo otro.

Nuestro problema no lo resuelve una marcha, o dos, tres, cuatro, etcétera. Ni una votación en la OEA, ni en la ONU, para graficarlo mejor.

Guaidó está en el deber, nosotros, cada uno también.

Nuestra guerra debe ser de años y es triste que nos disfracen la realidad con una inmediatez inexistente, hasta que primero, todos los componentes opositores se pongan de acuerdo.

Podemos empezar a ganar batallas. Incluso sacar a Nicolás y al chavismo. Pero no confiarnos ante el enemigo y el mejor ejemplo es Argentina, Ecuador y el mismo Brasil.

Si ellos no descansan para acabarte, para destruirte, ¿Por qué tú y en especial los líderes se regodean en pomposas victorias tan efímeras como firmas en el agua?

Ni pido ni doy cuartel.

CARACAS

Absolutamente confirmado. Dentro de la oposición (MUD) hay sectores que insisten en plantear la participación en las próximas elecciones parlamentarias, para Septiembre de este año. Dos proyectos presidenciales paralelos a Guaidó manejan sus fichas.

FENOMENOS CHAVISTAS: Criticas van y vienen pero al parecer el trabajo los mantiene para bien o para mal, en los comentarios. Es el caso del Gobernador de Carabobo Lacava. Igual fenómeno con el Alcalde de Mariño en Nueva Esparta y de Leonidas Gónzalez de Lagunillas Zulia. Ellos tienen mucho que criticar pero igualmente mucho trabajo que reconocer. El estilo “Millenials” parece imponerse, aunque no todos encuadran. Seguiremos investigando.

ZULIA

Desde el exilio Carlos Alaimo desarrolla un trabajo en pro de los venezolanos que emigran, coincidente con temas que tengo tiempo resaltando y por eso lo menciono: La situación de los venezolanos en USA, ¿Por qué Trump no otorga el TPS? Donde sí innova Alaimo, es en plantear a las 52 naciones que reconocen a Guaidó como Presidente, la legalización de las colonias venezolanas, para así incorporar su voto en futuras elecciones y el caso de Colombia me parece interesante resaltar el planteamiento de Alaimo al embajador Guanipa: legalizar a la colonia venezolana para darle tranquilidad en la búsqueda y desempeño de empleos. El exilio venezolano no ha sido constante en el tema, ojala Alaimo sea permanente y proactivo en ello.

SIGUEN LOS APAGONES, el problema del agua y de la gasolina. No hay solución que mejore. La que existió, pensamos que la propia mafia verde la mato antes de que creciera. Omar Prieto habla de aumento del patrullaje pero no se ven las unidades. Si ha fortalecido su política social. Willy Casanova hasta el presente como Alcalde, ha recuperado espacios perdidos con las obras que viene realizando en la curva de molina, 5 de julio, Cecilio Acosta. En la COL, el Alcalde de Lagunillas Leonidas Gonzalez desarrolla una intensa actividad social y lo mejor es que uno habla con él, lo criticamos y por lo menos te escucha.

ROSALES REGRESA. Para desdicha de muchos, el ex gobernador reinicia su trabajo político, siendo prácticamente en ausencia de otros, la única sombra que encuentran muchos. La alianza con Voluntad Popular pareciera extenderse a otras regiones. Rosales a pesar de las críticas internas de la oposición, de la triste alianza PJ-PDC, se mete en los sectores más deprimidos, lo cual significa un gran riesgo. Empieza por la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo. La cuna del Oeste. Allí está el centro de votación más grande de Latinoamérica y desarrolla un intenso trabajo el Intendente del Sedemat Marabino Giancarlo Martínez.

