Chico de Florida sufre una sepsis por cortada infectada en un crucero

(15 de Febrero del 2020. El Venezolano).- Un niño de 4 años se ha estado recuperando en un hospital infantil de Orlando después de haber sufrido una sepsis durante un crucero con su familia.

La madre de Roman Mejias, Nicole Mejias, dijo que Roman, su hijo de 4 años, se golpeó la cabeza y tuvo un pequeño rasguño cerca de su ojo antes de abordar el crucero Norwegian Sun en Puerto Cañaveral el viernes.

"Tenía un pequeño rasguño, así que le puse un poco de Neosporin y estaba bien. No hay enrojecimiento o hinchazón, ni moretones", dijo Nicole.

Menos de 24 horas después de abordar el barco con destino a México, Nicole dice que el corte se infectó y su hijo entró en sepsis.

"No tenemos ni idea de lo que pasó, o de dónde vino la bacteria… Nunca hemos visto eso antes. Su ojo era de cuatro a cinco veces más grande de lo que normalmente es. Le subió la fiebre", dijo Nicole. "Pasar de ser un niño normal y juguetón … Estaba letárgico y no quería jugar. No comía ni bebía nada. Desde ahí era un modo de pánico directo".

Dijo que terminó en la enfermería al día siguiente de que se infectara el corte, y la infección está amenazando su cerebro y su visión.

Para cuando atracaron en México, según Nicole, la condición de Roman se volvió más severa. El problema era que Nicole no podía llevar a su hijo de vuelta a los Estados Unidos.

"No nos sacarán de aquí por aire porque inmigración no nos aceptará porque no tenemos pasaportes", dijo Nicole en un video que publicó después de hablar con las autoridades locales y estadounidenses.

Dijo que el capitán sugirió que se bajaran del barco y fueran a un hospital mexicano cerca del puerto.

"Nos aconsejó alguien que trabaja para el consulado que no vayamos a un hospital aquí en México, que parecía un CVS averiado", dijo Nicole, que añadió que no quería correr el riesgo de que ella y su hijo se quedaran varados en México sin pasaportes para volver a los EE.UU.

Para el lunes, la enfermera del barco tuvo que aumentar los antibióticos de Roman porque la infección, que ahora está en su torrente sanguíneo, estaba empeorando.

Durante el crucero, Nicole dijo que acumuló más de 13.000 dólares en facturas médicas. Dice que compró un seguro médico de viaje, pero no está segura de cuánto se cubrirán las facturas médicas. Se ha donado algo de dinero a la campaña GoFundMe que ella creó para cubrir esos gastos.

