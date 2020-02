La Gran Noche Dorada: Oscars Recap

(14 de Febrero del 2020. El Venezolano).- El teatro Dolby de Los Angeles, California nos ha regalado una noche llena de gratas sorpresas, reconocimientos esperados, música y mucho brillo. La edición numero 92 de los Premios Oscar 2020 nos ha dejado con un montón de momentos dignos de recordar, que concluyen con broche de oro esta temporada de premios.

Como cada año, los Globos de Oro nos dieron el abre boca de cuales serian las películas de las que mas se hablaría en la ceremonia dorada, explorando diferentes temas, situaciones y problemáticas, el cine de nuestro último ano de la década, es algo de lo que deberíamos estar orgullosos. Desde títulos esperados como “Erase una vez en Hollywood” dirigida por Quentin Tarantino donde presenciamos una carta de amor hacia el cine, hasta “Parasite” largometraje satirico, sobre la estratificación de clases en Corea del Sur, dirigida por Bong Joon Ho, el gran ganador de la noche. Entre otros títulos destacados “Little Women” adaptación cinematográfica del clásico de la literatura escrito por Luisa May Alcott, llevado a la pantalla grande por Greta Gerwig y ultimas pero no menos importantes, dos de las favoritas de los criticos “1917” dirigida por Sam Mendes y “The Irishman” dirigida por uno de los veteranos de la industria, Martin Scorsese.

A continuación, algunos de los momentos mas importantes de la gala y sus ganadores.

Bong Joon Ho, el maestro de la noche.

“Una vez que superen la barrera de una pulgada que representan los subtítulos, conocerán un montón de películas increíbles”

Con esta cita, el director surcoreano acepto su Globo de Oro, en la entrega numero 77 el pasado 5 de Enero, quien mas adelante se llevaría a casa cuatro Oscars “Mejor Película” “Mejor Director” “Mejor Guion Original” y “Mejor Película Extranjera”, dejando a Parasite (2019), como la estrella de la noche.

El director Bong con mucha gracia y honor, se llevo una ovación de pie a manos de toda la audiencia después de expresar inmensa gratitud a cada uno de sus maestros, que lo llevaron a ser quien es hoy en día. Bong Ho, conocido por sus largometrajes Snowpierce (2012) y Memories of a Murder (2001), se ha convertido en el primer director de habla extranjera en ganar mejor película en las 92 ediciones de los premios, haciendo historia, abriendo fronteras y cambiando la perspectiva de lo que conocemos como la academia.

Su discurso final en una del las ruedas de prensa que se llevaron a cabo después de la ceremonia, no deja con un mensaje precioso y universal que nos ayuda a apreciar el poder de su filosofía. “Al fin y al cabo, todos los cineastas hablamos el mismo lenguaje: Cine.”

Joaquin Phoenix y su llamado a tomar consciencia

Joaquin Phoenix se lleva a casa el oscar “ Mejor Actor Principal” por su papel en Joker (2019), el actor además de agradecer, aprovecho a usar su voz una vez mas como se mantuvo haciéndolo durante toda la temporada de premios, hablando sobre el estado del mundo y los conflictos que nos rodean en esta época.

“Sin importar la lucha que las personas deseen emprender, ya sea contra la "desigualdad de género o racismo, derechos queer o derechos indígenas o derechos de los animales, estamos hablando de la lucha contra la injusticia. Estamos hablando de la lucha contra la creencia de que una nación, un pueblo, una raza, un género o una especie tienen el derecho de dominar, controlar y usar y explotar a otro con impunidad".

El retrato desgarrador de Phoenix en Joker le ha brindado su primer Oscar de una carrera llena de momentos memorables, agradables y trágicos. Había sido nominado en dos veces anteriores a Mejor Actor por la Academia, por The Master (2012) dirigida por Paul Thomas Anderson y Walk The Line (2005) dirigida por James Manglod. Se reivindico como uno de los pocos actores que se lleva un premio a Mejor Actor por una interpretación basada en libros de comics, como su antecesor Heathe Ledger quien se quedo con el galardón a Mejor Actor de Reparto por el mismo papel en The Dark Knight (2008).

El Memorial de “Yesterday” interpretado por Billie Eilish y Finneas O’Connell

Como cada temporada de premios, la gala reservo unos minutos de luto para conmemorar a las estrellas que han dejado este mundo. De mano de la voz de la cantautora norteamericana Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connel en el piano, interpretan un cover conmovedor de Yesterday (The Beatles), que dejo a mas de una persona en la audiencia con lágrimas en los ojos.

Este último año de la década nos dejo con grandes perdidas como la muy querida directora italiana Agnes Varda (Cleo from 5 to 7) Y la maravillosa actriz Anna Karina (Aphaville), en paz descansen sus almas.

Todas las mujeres son superheroes

Aunque como era de esperarse, fueron poco sonados de directoras en categorías importantes, no faltaron momentos que llamaron la atención de las masas y dejaron mucho que decir sobre la situación.

Natalie Portman portando una hermosa gabardina con un bordado que dejaba ver los nombres de aquellas cineastas que no fueron reconocidas por la Academia, entre las cuales destacan “The Farewell” dirigida por Lulu Wang y “Portrait of a Lady on Fire” por Celine Scimma.

Después de una velada amplia y llena de altos y bajos, lo que podemos rescatar de esta temporada de premios, tiene raíz en que el cine abre barreras, nos enseña a conectarnos mas con nosotros mismo y quienes nos rodean, pero sobre todo nos deja usar una voz que va mas alla de lo que se ve a simple vista.